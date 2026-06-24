김고은x안은진, 전설의 한예종 10학번 모였다..늦은밤 호프집 데이트 "사랑함♥"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김고은과 안은진이 늦은 밤 호프집에서 만나 변함없는 우정을 자랑했다.

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24일 밤 김고은은 자신의 SNS 계정에 "사랑함"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에는 김고은과 안은진이 함께 식당을 찾아 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 두 사람은 편안한 캐주얼 차림에 모자와 마스크로 수수한 분위기를 연출하며 일상 속 자연스러운 매력을 드러냈다.

특히 이들은 각자의 휴대전화를 꺼내 서로의 모습을 직접 촬영해주는 등 소소한 일상 속에서도 다정한 케미를 보여 눈길을 끌었다. 화려한 스케줄 속에서도 함께 시간을 보내며 웃음을 나누는 모습이 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다.

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김고은과 안은진은 한국예술종합학교 10학번 동기로, 대학 시절부터 이어온 각별한 인연을 지금까지도 꾸준히 이어오고 있다. 시간이 흘러도 변치 않는 두 사람의 우정은 팬들 사이에서도 훈훈한 반응을 얻고 있다.

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한편 김고은은 올해 티빙 오리지널 '유미의 세포들3'를 통해 시청자들을 만났다. '유미의 세프들3'는 스타작가가 된 유미(김고은 분)의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물인 순록(김재원 분)으로 인해 다시 한번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스.