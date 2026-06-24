'38세 미혼' 경수진, 김대호와 ♥러브라인 급진전..."잘될 가능성 있다" (라스)

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[스포츠조선 김수현기자] 김대호와 경수진이 '라디오스타'에서 묘한 러브라인을 공개했다.

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24일 방송된 MBC '라디오스타'는 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 출연한 '모두가 자신의 소신과 싸우고 있다' 특집으로 꾸며졌다.

이날 경수진은 최근 관찰 예능 '구기동 프렌즈'를 통해 카메라 앞에서 한층 자연스러워졌다고 밝혔다. 그는 "예전보다 자연스러워졌다"며 "카메라가 있는 걸 잊고 촬영하는 프로그램 덕분에 편해졌다"고 미소 지었다.

방송에서는 자연스럽게 두 사람의 '러브라인' 이야기가 언급됐다. 이에 김대호는 "그건 아니다. 방송을 몇 번 하면서 개인적으로 팬심에 약간 관심이 생긴 건 맞다"며 급히 해명했다.

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MC 김구라는 "러브라인 있는 것 아니냐. 자막이라도 그렇게 나오지 않았냐"며 질문을 이어갔고, 김대호는 "제가 혼기가 꽉 차 있다 보니 제 입에서 이름이 나오면 관심이 커지는 것 같다"고 웃었다.

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이어 김대호는 과거 MBC 근무 시절 SNS 팔로우 이야기까지 꺼내며 "연예인을 좋아하면 SNS 팔로우를 할 수 있지 않나. 그중 한 명이 경수진 씨였다. 모르는 사이였지만 팬심으로 팔로우했다"고 설명했다.

또 유튜브 콘텐츠를 통해 두 사람이 처음 만나게 된 과정도 공개됐다. 김대호는 "제작진이 그걸 보고 재밌겠다 해서 만나게 됐다"고 했고, 이후 예능 '셰프와 사냥꾼'에서 함께 시간을 보냈다고 전했다.

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경수진은 당시를 떠올리며 "오빠가 저를 이성적으로 호감 가진 느낌이라기보다는 친동생처럼 대했다"고 말했다.

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김대호는 "경수진 씨는 인간적으로 털털하고 웃음도 편해서 좋았다"고 호감을 드러냈고 "이렇게 엮이는 건 괜찮지만 혹시 경수진 씨에게 피해가 갈까 걱정된다"고 말하기도 했다.

마지막으로 "두 사람 잘 될 가능성 1%도 없냐"는 질문에 경수진은 "저는 있다고 생각한다"고 답해 묘한 설렘을 자아냈다. 이어 "미혼 남녀니까 가능성을 열어둔다"면서도 "이성 간 친구는 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

shyun@sportschosun.com