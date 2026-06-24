'1타 강사' 이지영, '죽고싶다' 여고생에 남긴 장문의 익명글..."내 자신 칭찬해" (라스)

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[스포츠조선 김수현기자] '1타 강사' 이지영이 20년 전 쓴 익명의 미담 글에 대해 전했다.

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24일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 출연한 '모두가 자신의 소신과 싸우고 있다' 특집으로 꾸며졌다.

20년 전 쓴 글로 '소신있는 지식인'으로 불린다는 이지영은 "익명성을 보장했던 유명 질의응답 서비스가 어느날 비동의 강제 노출된 적이 있다. 어느날 제 조교들에게 연락이 왔다. '지식인' 노출됐다는 거였다. 다행히 그게 미담이어서 안도의 한숨을 쉬었다"라 했다.

이지영은 "그날은 제가 마음이 힘든 날이었다. '힘들다'라 검색했는데 어느 여고생의 고민 상담글이 나왔다. '죽고 싶어요. 부모님도 저를 사랑하지 않아요'라는 글이었다"라고 회상했다.

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이어 "너무 그 학생을 돕고 싶더라. 왜냐면 저도 학창시절이 진짜 가난했다. 익명이지만 진심을 담아 장문의 글을 남겼다"라 했다.

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그는 "죽고 싶다는 생각은 자기를 미워해서가 아니라 역설적이게도 자신을 너무 사랑해서라 생각한다. 10만 원짜리 수표가 아무리 구겨지더라도 그 가치가 변하지 않더라도 본인의 가치는 변하지 않으니까 살았으면 좋겠다"라는 글을 남겼다고.

이지영이 쓴 글은 무려 22세에 썼던 글이었다. 그는 "제가 강사가 될 줄 모르고 쓴 글이었다. '과거의 나 자신 칭찬해' 하는 마음이었다"라 고백했다.

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또 "그 학생이 댓글을 달아줬어야 했는데 아무것도 없이 그 아이디를 클릭해보면 '사용하지 않는 사용자'라 뜬다. 제 글을 읽고 그 학생이 살았어야 했는데 너무 찾고 싶다"라며 한탄해 공감을 자아냈다.

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shyun@sportschosun.com