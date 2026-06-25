김민경, "오빠는 서울대 약대·김앤장 변호사, 난 고려대"..역대급 '학벌 금수저' 인증

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜브계 대세로 급부상한 출판사 편집자 김민경이 가족의 학벌과 집안 이야기를 전했다.

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24일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 이지영, 김대호, 경수진, 김민경이 출연한 '모두가 자신의 소신과 싸우고 있다' 특집으로 꾸며졌다.

6년차 도서 편집자인 김민경은 '민음사TV' 유튜브를 통해 많은 사랑을 받고 있다.

최근 유튜브계 블루칩으로 불리는 김민경은 "방송계 진출을 많이 물어보시는데 제 생각엔 예능의 정점 '라스'가 마지막일 것 같다"라며 겸손한 면모를 보였다.

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김구라는 "연애 프로그램 출연은 어떠냐"라 물었고 김민경은 "괜찮다. 지금 만난는 분도 없어서 열려있다"라 했다.

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'어떤 프로그램에 나가고 싶냐'는 말에 김민경은 "아무래도 직장인이니까 '나는 솔로' 감성 아니겠냐"라며 바로 대답했고 김구라는 "조만간 회사 그만 두겠다"라 농담해 웃음을 자아냈다.

현재 가장 핫하다는 김민경이지만 "제가 시간이 많았다. 백수로 6년을 살았다. '별을 보다 실족하는 사람들'이라는 표현이 있다. 6년의 취준 기간 동안 많은 콘텐츠를 봤다"라 밝혔다.

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무사히 취업에 성공한 건 '엄마 친아들' 덕분이라는 김민경은 "오빠가 집안에서 먼저 기반을 다 잡아놔서 잔소리를 많이 막아줬다"라 전했다.

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그는 "제가 자랑할 게 오빠 밖에 없다. 저희 오빠는 서울대 약대 출신인데 로스쿨을 나와서 김앤장에서 변호사로 일하고 있다"라 했다.

김민경은 "약사 겸 변호사가 일년에 4~5명 나온다더라"라며 엄청난 스펙을 가진 오빠를 자랑했다.

이어 "오빠가 그렇게 승승장구하니까 제가 6년 넘게 취업 준비를 해도 부모님이 관대하게 봐주셨다"라 털어놓았다.

요즘 유명해져 어깨를 편다는 김민경은 "저도 공부를 오빠처럼은 못했지만 고려대를 나왔다"라 밝혔다.

이에 김구라는 김민경의 부모님의 직업도 궁금해 했고 "부모님은 공무원을 하시다가 퇴직하셨다"라는 말에 "집안이 책 냄새가 난다"라고 칭찬해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com