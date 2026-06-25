남보라, 코 똑 닮은 생후 8일 아들 자랑 "어릴 때 사진 보니 나 닮아"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 남보라가 자신을 쏙 빼닮은 아들의 모습을 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.

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남보라는 25일 자신의 SNS를 통해 "누구 닮았냐고 많이 물어보신다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 아들을 품에 안고 환한 미소를 짓고 있는 남보라의 모습이 담겨있다. 아기를 바라보는 눈빛에서는 초보 엄마의 설렘과 애정이 고스란히 묻어나 보는 이들까지 미소 짓게 만들었다.

특히 남보라는 아들에게서 눈을 떼지 못하는 모습으로 벌써부터 '아들 바보' 면모를 드러내 눈길을 끌었다.

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남보라는 "아기 보는 사람마다 코 때문에 아빠 닮았다고 하시다가도 눈, 턱이 또 나랑 똑같아서 도대체 누구 닮았는지 모르겠다고 하시더라"고 말했다. 이어 그는 "오늘 그 답을 찾았다. 콩알이는 나 닮았다. 어릴 때 사진 보니까 코가 똑같다"라고 밝혔다.

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그러면서 남보라는 자신의 어린 시절 모습을 공개, 오똑한 코가 아들의 코와 놀라울 정도로 닮아 있어 감탄을 자아냈다.

한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 17일 건강한 아들을 품에 안았다.

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anjee85@sportschosun.com