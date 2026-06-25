김나영, ♥마이큐 '신혼생활 0점'에 당황..."점수 매길 수 없다는 뜻"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김나영이 '신혼생활 점수를 매겨달라'는 말을 듣고 '0'을 표시한 마이큐에 당황했다.

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24일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV(노필터티비)'에는 "신혼 7개월 차 김나영♥마이큐 러브하우스 대공개!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김나영은 신혼생활 점수를 매겨달라는 말에 70점을 준 반면 마이큐는 0점을 줬다. 당황한 김나영이 "0점이냐"라고 하자, 마이큐는 "점수를 매길 수 없다"라고 했다. 이를 들은 김나영은 "70점이면 결혼 생활에서 굉장히 높은 거다"고 하자, 마이큐는 "70점이면 약간 간 보는 느낌 아니냐"라고 말해 웃음을 안겼다. 김나영은 "쌓이면서 뭔가 더 발전 되어 가는 것들을 생각하면서 70점을 줬다"라고 설명했다.

이어 김나영은 함께 살아서 가장 좋은 점으로 "막 애쓰지 않아도 나를 사랑해 주는 사람이 있다는 거, 그리고 떠나지 않은 사람이 있다는 걸 알게 된 게 너무 좋다"라고 진심을 전했다.

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마이큐는 "다른 의견이 있어서 그거를 설득하려기보다는 인정하려는 그런 것들이 느껴지면서 '되게 깊어지는 구나' 생각이 들었다"라고 말했다.

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그때 김나영은 "일하고 집에 돌아왔을 때 마이큐가 집에 있는 거"라고 하자, 마이큐는 "펫이냐"라고 장난을 쳐 웃음을 안겼다.

한편 김나영은 "사랑의 공간으로 초대한다"라면서 직접 꾸민 집 곳곳을 소개했다.

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현관을 기존 대리석에서 카페트로 변경한 김나영은 "우아하고 좀 살고 싶어서 변경했다. 집에 들어오는 이 순간부터 우리 가정의 보호를 받는다"라고 밝혔다.

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거실 역시 대대적인 변화를 줬다. 거실 벽을 좋아하는 노란색으로 칠한 김나영은 "신혼 7개월 차지만 이 집에 산 지는 4년 정도 됐다. 변화를 갖고 싶다는 생각에 벽을 좋아하는 컬러인 노란색으로 칠했다"라고 설명했다.

새롭게 들인 소파에 대한 애정도 드러냈다. 김나영은 "쇼파가 없으니까 집에서 쉴수 있는 공간이 좀 없더라. 마이큐가 쉴 공간이 없었다"라고 하자, 마이큐는 "집에 오면 식사를 하고 서성이다가 침대에 눕게 된다. 아이들이 '아빠는 왜 맨날 누워있냐'고 한다"라고 했다.

그는 "목도 안 좋아서 목을 기대야 하는데 그럴 곳이 없었다"라고 하자, 김나영은 "집에서 항상 어색하게 있었다. 편하게 있으라고 쇼파를 구비했다"라고 말했다.

또한 김나영은 "예전부터 정원 있는 집에 너무 살고 싶어 했다"라면서 베란다에 만든 정원도 소개했다. 김나영은 "내가 살고 있는 동안 내가 할 수 있는 거 안에서 내 삶을 윤기나게 만드는 게 너무 좋더라"고 설명했다. 그러자 마이큐는 "나는 정원을 잘 안나간다. 관심이 없다. 왜냐면 꽃하고 살고 있기 때문"이라고 말해 김나영을 웃게 했다.

anjee85@sportschosun.com