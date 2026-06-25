'천만 감독' 장항준, 소속사 매출 1위 찍었다..송은이 "'왕사남' 개봉 전 재계약" 흐뭇 ('옥문아')

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[스포츠조선 조윤선 기자] '송쎄오' 송은이가 거장이 된 장항준에 격세지감을 느끼는 모습을 보였다.

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오는 25일(금)에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 31년째 끈끈한 우정을 이어가고 있는 동갑내기 절친 윤종신과 장항준이 동반 출연해 믿고 보는 입담을 과시한다.

이 가운데 송은이가 영화 '왕과 사는 남자'의 메가 히트로 거장 반열에 오른 장항준의 행보에 격세지감을 드러내 이목을 집중시킨다. 연예기획사 대표인 송은이는 소속 아티스트 장항준과 2021년부터 6년째 한솥밥을 먹고 있는 사이. 송은이는 "나는 스케줄 다닐 때 혼자 소소하게 다니는데, 오늘은 소속사 전 직원이 출동했다"라며 사내에서 달라진 장항준의 위상을 증언한다.

또 송은이는 "원래는 매니저 없이 혼자 다니던 분인데 이제 샵을 다니기 시작하고 스타일리스트도 생겼다"라고 덧붙이는데, 이때 웃음 사냥꾼 주우재와 윤종신이 기다렸다는 듯이 "장항준 감독님의 목 안 늘어난 티셔츠 처음 본다", "원래는 멱살 한 번 잡힌 사람처럼 늘어나 있었다"라며 장난을 걸어 웃음을 자아낸다.

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이에 장항준 역시 "겉옷, 속옷 모두 구멍이 크게 나기 전까지는 애용한다"라고 받아치며 '거장' 타이틀이 붙었음에도 여전히 소박한 매력을 드러내 웃음을 더한다.

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그런가 하면 장항준의 전 소속사 대표와 현 소속사 대표 사이의 깨알 신경전이 벌어지기도 해 흥미를 높인다. 장항준은 송은이와 한솥밥을 먹기 전 윤종신의 연예기획사 소속이었던 바. 이에 윤종신이 장항준에게 "이제는 미스틱으로 돌아와도 될 것 같아"라며 흑심 가득한 러브콜을 보내자, 송은이는 "'왕사남' 개봉 전에 재계약을 하셨다"라며 재빨리 선을 그어 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

한편 이날 송은이는 "소속 아티스트 중 현재 매출 1위가 장항준"이라며 흐뭇함을 드러낸다. 이에 김숙은 "장항준 감독님이 독립 선언을 하면 어떡할거냐?"라고 묻는데, 송은이와 장항준은 의외의 미래 구상을 밝혀 옥탑방의 모두를 놀라게 만든다는 후문. 과연 두 사람이 밝힌 속마음은 무엇일지 궁금증이 모이는 가운데, '송쎄오' 송은이와 '대세 직원' 장항준의 케미가 빛날 '옥문아' 본 방송에 기대감이 고조된다.

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KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 318회는 오는 25일(금) 밤 10시에 방송된다.