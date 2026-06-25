티파니 영, ♥변요한과 결혼식에 축가는 효리수?…"멤버들도 모르게 비밀연애"(전참시)

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 티파니 영이 배우 변요한과의 영화 같은 러브스토리부터 1년간 소녀시대 멤버들에게도 숨겼던 비밀 연애 비하인드로 시청자들의 설렘을 자극할 전망이다.

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오는 27일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에서는 데뷔 19년 차를 맞은 티파니 영의 일상과 러브스토리가 공개된다.

티파니 영은 이날 남편 변요한과의 첫 만남부터 연인으로 발전하기까지의 과정을 솔직하게 털어놓는다. 두 사람은 같은 드라마에 출연하며 인연을 맺었고, 작품이 끝난 뒤 변요한이 먼저 다가오면서 자연스럽게 사랑을 키워갔다고 밝힌다.

특히 두 사람은 1년 동안 교제하면서도 소녀시대 멤버들에게조차 연애 사실을 알리지 않았다고 고백해 출연진을 놀라게 한다. 결혼 소식을 가장 늦게 접한 멤버는 누구였는지, 새댁이 된 티파니 영의 신혼 일상은 어떤 모습일지도 공개될 예정이다.

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이와 함께 티파니 영 특유의 '초감각' 일상도 베일을 벗는다. 내레이션 녹음 중 제작진도 알아채지 못한 공기청정기 소음을 단번에 포착하는가 하면, 자신의 몸을 더 깊이 이해하기 위해 해부학을 공부하고 뇌 스캔까지 받는 등 남다른 탐구열을 드러낸다.

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내년 데뷔 20주년을 앞둔 소녀시대 이야기도 이어진다. 티파니 영은 "'효리수(효연, 유리, 수영)' 덕분에 20주년이 더욱 특별해졌다"고 말하면서도, 소녀시대 대표 유닛 '태티서' 재결합 의지를 드러내 웃음을 안긴다.

또 "효리수가 축가를 불러줘야 하는 것 아니냐"는 질문에는 예상 밖의 답변을 내놓으며 현장을 웃음바다로 만든다.

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MBC '전지적 참견 시점'은 오는 27일 토요일 오후 11시 10분 방송된다.

사진제공=MBC

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com