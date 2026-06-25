정형돈, 기러기 생활 청산에 '가족 차' 구입 "그 전엔 경차, 10년 만에 샀다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 정형돈이 가족들을 위해 10년 만에 중고차를 구입했다.

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최근 정형돈의 유튜브 채널에서는 '정형돈, 차 하나 뽑는데 별의별 일이 다 일어난다ㅋㅋㅋ'왜 장바구니 다 날아감?''이라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난해 중고차 플랫폼 광고를 했던 정형돈은 "그때 광고를 하면서 '이거 진짜 괜찮은데?' 느꼈던 좋았던 시스템이나 서비스가 있어서 직접 서비스를 이용해서 실제로 차를 사겠다"고 밝혔다.

미리 타고 싶은 7인승 차량을 장바구니에 담아놨던 정형돈은 이틀 만에 모든 차량이 팔리자 당황했다. 정형돈은 "이틀 전에 5개인가 찜해놨는데 장난 아니다. 어떻게 차가 다 나가냐. 어이없다"고 토로하며 다시 중고차 매물을 찾아봤다.

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손쉽게 차를 결제한 정형돈은 며칠 후 드디어 차를 만났다. 10년 만에 산 차에 설렘을 드러낸 정형돈은 "이런 셀럽의 삶을 살다가 살짝 하강세이긴 한데 중고차 솔직히 처음 산다. 한번도 보지 않고 어플로 처음 사본다"며 흡집 하나 없는 차에 감탄했다. 꼼꼼히 검수를 마친 정형돈은 "(어플로) 본 거보다 상태가 더 좋다"며 "중고차를 산다고 했을 때 좀 불안한 마음이 있었다. 뭔가 찝찝한 마음도 있고. 근데 지금 새 차 살 때의 그런 설렘이 있다"고 만족감을 드러냈다.

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영상 설명란을 통해 정형돈은 "제가 개인차량을 10년 만에 구입하게 됐다. 그 전에는 모닝이었다. 아무튼 감개무량"이라며 "이제 아이들도 크고 가족들과도 같이 탈 좋은 차량을 구매하고자 좋은 중고차를 뽑아보겠다"고 가족들을 위한 차 임을 밝혔다.

한편, 정형돈은 2009년 방송작가 출신 한유라와 결혼, 슬하 쌍둥이 딸을 두고 있다. 딸들의 교육을 위해 하와이로 기러기 생활을 오래했던 정형돈 가족은 최근 한유라와 딸들이 완전히 귀국하며 오랜 기러기 생활을 끝냈다.

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wjlee@sportschosun.com