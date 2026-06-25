김신영, 전현무 첫 축구 중계 본방 사수中…TV 인증샷 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김신영이 전현무의 축구 중계 데뷔를 응원하며 훈훈한 의리를 드러냈다.

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김신영은 25일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 거실 TV 화면을 통해 축구 경기를 시청하고 있는 모습이 담겼다. 화면에는 KBS 2TV의 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국과 남아공 경기 중계 장면이 나오고 있고 전현무와 이영표가 중계석에 나란히 앉아 방송을 진행하고 있다. 김신영은 직접 TV 중계 화면을 촬영해 공유하며 전현무의 새로운 도전을 응원했다.

전현무는 이번 대한민국과 남아프리카공화국의 2026 FIFA 북중미 월드컵 경기에서 KBS 축구 중계 캐스터로 처음 마이크를 잡았다. 예능과 시상식 진행을 넘어 스포츠 중계에 도전한 그는 이영표 해설위원과 호흡을 맞추며 색다른 모습을 선보였다.

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KBS는 전현무의 진행 경험과 순발력을 살려 보다 친근한 중계를 선보이겠다는 취지로 이번 캐스터 기용을 결정한 것으로 알려졌다.

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사진을 접한 팬들은 "김신영 의리 있다", "전현무 중계 데뷔 응원 훈훈하다", "본방 챙겨보는 모습 보기 좋다", "두 사람 우정 응원한다" 등의 반응을 보였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com