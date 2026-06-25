기성용♥한혜진 딸, 영국서 자라더니…母 영어에 일침 "왜 실력 뽐내?"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한혜진의 딸 시온 양이 T적인 면모를 보였다.

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24일 김강우의 유튜브 채널에서는 '감성 가득 예쁜 만두 빚는 처제vs 일단 양으로 밀어붙이는 강우! 우리집 만두 전쟁'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김강우 가족은 한혜진 모녀, 장모님과 함께 모여 만두를 빚기로 했다. 시판 만두피 100개에 수제 만두피까지 만들며 만두 잔치를 연 가족들. 만두피를 빚는 외할머니의 모습에 한혜진의 딸 시온 양도 관심을 보였다.

한혜진의 어머니는 "영국에서 한식 먹을 게 없어서 만두 빚어먹었다. 밀가루로 성용이가 밀었다"고 영국살이의 추억을 떠올렸고 한혜진도 "많이 나눠먹었다. '우리 만두했어요' 해서 가지러 오시면 만두 드리고 그랬다"고 밝혔다.

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만두속 빚는 주방은 어느새 손주들의 놀이터가 됐다. 김강우의 아들들과 한혜진의 딸은 슬라임 놀이하듯 만두속을 섞었다.

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다같이 모여 순식간에 만두를 빚은 가족들. 김강우는 아내에게 "냉면 삶아서 먹자. 평양냉면이랑 같이 먹으면 될 거 같다"고 했지만 한혜진은 "I don't like 평양냉면. I like 함흥냉면"이라며 조심스럽게 말했다. 이에 시온 양은 "왜 엄마 영어 실력을 뽐내고 그래?"라고 놀렸고 한혜진의 언니는 "잘하지 않아 너희 엄마?"라고 물었다. 시온 양은 "아니"라고 단호하게 말했지만 한혜진의 언니는 "영국에 있을 때 우리는 너희 엄마한테 딱 붙어 다녔다"고 했다. 이에 시온 양은 "아빠한테 딱 붙어 다녀야지"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

한편, 한혜진은 축구선수 기성용과 2013년 결혼, 2015년 딸 시온 양을 품에 안았다. 한혜진은 결혼 직후 기성용과 함께 영국 스완지로 떠나 신혼생활을 보냈다.

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wjlee@sportschosun.com