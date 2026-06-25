31기 영자, 정희 몸매에 감탄했다가 악플 테러 "입에 담지도 못할 쌍욕"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 31기 영자가 선 넘는 악플에 고통을 호소했다.

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영자는 25일 "계정 찾아와서 굳이 다는 댓글도…입에 차마 담지도 못할 쌍욕과 자살하라는 도 넘는 디엠도..싫거나 불편하시면 그냥 지나쳐주세요. 방송에 담지 못한 부분들 직접 보고 겪은 건 시청자가 아니라 출연자입니다"라고 일침했다.

함께 공개된 사진 속에는 영자가 정희에게 남겼던 댓글이 담겼다. 정희가 이날 올린 수영복 사진에 영자는 "핫걸 넘 예뿌♥"라고 댓글을 남겼다. 하지만 이에 한 네티즌이 "아 겁나 딸랑거리네"라며 악플을 단 것. 영자는 이를 자신의 계정에 박제하며 불쾌감을 토로했다.

영자가 출연했던 '나는 솔로' 31기에서는 옥순, 정희, 영숙이 경수와 러브라인을 그리는 순자를 뒷담화하는 듯한 장면이 연이어 담겨 논란이 됐다. 자신을 두고 하는 뒷말들에 순자가 괴로워할 때 영자는 유일하게 순자를 챙기는 모습으로 많은 응원을 받았다.

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하지만 31기 라이브 방송을 마친 후 영자가 순자, 경수를 제외한 회식자리에 참석해 논란이 됐다. 이에 영자는 "누구와도 불편한 관계를 만들고 싶지 않았고 제가 직접적으로 갈등이 있었거나 피해를 입거나 상처를 받은 일이 없는 상황에서 특정 누군가의 편에 서길 바라는 것 또한 또 다른 편가르기처럼 느껴진다. 그저 늘 누군가에게 힘이 되어주는 사람이고 싶을 뿐"이라 입장을 밝혔지만 일부 팬들은 영자가 가해자의 편에 선 것 아니냐며 실망감을 드러냈다. 이후 순자가 영자를 언팔로우하며 논란은 악화됐다.

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wjlee@sportschosun.com