이수경, 건강 이상 고백 "의사도 최악이라 할 말 없다고…요단강 건널 뻔"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이수경이 건강 이상을 고백했다.

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25일 유튜브 채널 '이수경력직'에서는 '옷장에 샤넬이 몇 개야…? 이수경의 명품백·애착템·특이 취향(?)의상 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

두 달 만에 제작진을 만난 이수경은 "나 아파서 엄청 고생했다"고 토로했다. 이수경은 "살도 좀 빠지고 이번에 너무 아팠다. 한 달 넘게 아팠다. 갑자기 아프더니 열이 39도까지 올랐는데 사람이 아무것도 못한다는 게 이런 건지 처음 알았다"며 "무슨 바이러스에 걸렸다. 면역력이 많이 약해져서 그런 거 같아서 면역력을 많이 신경 써야 되는 거 같다. 그래서 청결 많이 신경 쓰고 음식도 신경 많이 쓴다. 요즘 챙겨 먹는 걸 잘하려 한다"고 털어놨다.

이수경은 "진짜 아파서 몸이 스치는 부분도 너무 아팠다. (제작진에) 연락도 못해서 미안했다. 이 바이러스 걸리면 사람이 요단강 건너기 직전까지 갔다 온 거 같다. 한의원에도 갔는데 선생님이 더 이상 할말이 없다더라. 몸이 최악의 컨디션이어서 더 이상 할 말이 없다더라. 약도 세게 쓸 수 없었다"고 밝혔다.

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이제는 다행히 기력을 회복했다는 이수경은 "잘 먹으려고 노력하고 있다. 술도 안 먹고 있다"고 털어놨다.

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그동안 다이어트를 위해 흉곽벨트를 착용하고 밥을 먹었던 이수경은 건강을 위해 벨트도 뺐다고. 이수경은 아프고 나서 달라진 점에 대해 "운동 같은 건 아직 하지 말라 했다. 집에서 잘 먹고 잘 쉬고 청결에 더 신경 쓰려고 노력한다. 집에서 할 수 있는 무언가를 많이 한 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com