김대호, 소속사 '차가원 대표님' 의식했나..."PD수첩 연락 와 너무 불편"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김대호가 MBC 'PD수첩'으로부터 연락을 받고 "솔직히 겁이 났다"고 털어놨다.

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최근 'PD수첩'이 김대호가 소속된 원헌드레드레이블과 차가원 대표를 둘러싼 각종 의혹을 방송한 가운데, 해당 시기에 연락을 받았다고 밝히면서 그의 발언에 관심이 쏠렸다.

김대호는 지난 24일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서 "'PD수첩'에서 전화가 왔다. 갑자기 'PD수첩'이라고 하니까 마음이 되게 불편했고 솔직히 겁이 나더라"고 당시 심경을 털어놨다.

이어 김국진이 "무슨 일이 있었냐"고 묻자 "자세히 말씀드리면 가슴이 너무 아프다"며 구체적인 이유에 대해서는 말을 아꼈다.

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김대호는 현재 원헌드레드레이블 소속으로 활동 중이다. 최근 원헌드레드레이블은 소속 아티스트들과의 전속계약 분쟁 등으로 주목받았으며, 최근 MBC 'PD수첩'에서는 차가원 대표를 둘러싼 각종 의혹을 다뤘다.

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또 이날 김대호는 프리랜서 선언 이후 달라진 일상에 대해서도 솔직하게 고백했다.

그는 "'아나운서 때가 더 낫다', '개업발 떨어졌네'라는 말을 계속 들었다"며 "처음에는 신경 안 쓸 줄 알았는데 자꾸 듣다 보니 사람이 약해지더라"고 털어놨다.

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이어 "프리랜서로 나온 지 1년 반 정도 됐는데 답답한 마음이 많았다"면서도 "그래도 후회한 적은 없다"고 담담하게 말했다.

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narusi@sportschosun.com