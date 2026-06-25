'그림자 아이' 박소이 "임수정, 현장에서 진짜 엄마처럼 지켜주셔서 감사해"

25일 용산CGV에서 영화 '그림자 아이' 언론시사회가 열렸다. 시사회를 마치고 기자간담회 참석한 배우 박소이. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박소이가 영화 '그림자 아이'에서 임수정과 모녀 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

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박소이는 25일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '그림자 아이' 언론·배급 시사회에서 "임수정 선배가 저의 미숙한 부분을 잘 캐치해 주셨다"면서 "진짜 엄마처럼 느껴졌다"라고 했다.

7월 1일 개봉하는 '그림자 아이'는 3년 만에 코마에서 깨어난 수안이 변해버린 엄마 금옥과 죽은 언니 수련의 얼굴을 한 소녀 재인을 만나며 '그림자 동화'의 비밀에 빠져드는 기묘한 이야기를 그린 영화로, 유은정 감독이 메가폰을 잡았다.

언니를 잃은 동생 수안 역을 맡은 박소이는 "처음 시나리오를 받았을 때부터 참여하고 싶었다. 아직 제가 도전해 보지 못한 장르이기도 하고, 그림자 동화라는 몽환적인 이야기가 담겨있어서 더 끌렸다"고 말했다.

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이어 CG를 활용한 연기를 하면서 어려웠던 점은 없는지 묻자, 그는 "이렇게 아무 소품도 없이 연기하는 게 처음이었고, 어떻게 연기해야 할 지 막막했다. 감독님과 수안의 감정과 상황에 대해서도 이야기를 많이 했고, 저 혼자서도 연습을 많이 했다"고 답했다.

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또 임수정과의 모녀 호흡을 맞춘 소감에 대해선 "저보다 현장에서 훨씬 오랫동안 지키고 계셨다 보니, 저의 미숙한 부분을 잘 캐치해 주셨고 더 편안한 분위기를 조성해 주셨다"면서 "정말 엄마처럼 느껴져서 현장에서 집중할 수 있었다"고 감사함을 표했다. 이에 유나 역시 "저희가 연기에만 집중할 수 있는 환경을 만들어주셨고, 촬영 순서도 많이 배려해 주셨다"며 "연기적으로도 조언을 구했을 때도 진심 어린 조언을 해 주셔서 저에게 정말 큰 힘이 됐다"고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com