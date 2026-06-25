'김해준♥' 김승혜, 임신 후 10kg 쪘다.."탈모까지 와 스트레스"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 김승혜가 임신 후 확 달라진 몸 상태를 공개했다.

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25일 '김승혜' 유튜브 채널에는 '임신 24주차, 몸이 이렇게까지 변한다고요? l 임신 후 신체 변화, 육아템 나눔'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김승혜는 임신 24주 차가 됐다면서 "시간이 진짜 빠르다. 20주 차부터 배가 나오기 시작했는데 지금은 엄청 많이 나왔다"라며 더욱 커진 D라인을 보여줬다.

그는 "널널한 티를 입고 다녀 체감을 못했는데 젠더리빌 당시 원피스를 꺼냈더니 아예 안 맞더라. 아예 안 잠긴다"라며 임신 후 10kg 정도 쪘다고 했다. 임신 직전에는 56kg였는데 현재 65k가 돼 몸이 무거워졌다고.

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또 "머리숱이 진짜 많은데 (앞쪽이) 휑해져 100원짜리가 들어갈 정도다. 스트레스를 받는다"라며 임신 후 탈모 고민도 전했고, "다리가 붓고 무거워져서 의료용 압박 스타킹을 처방받으려고 한다"라며 달라진 몸의 변화를 재차 언급했다.

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한편 김승혜는 개그맨 김해준과 지난해 결혼했으며 최근 임신 소식을 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com