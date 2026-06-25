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'김해준♥' 김승혜, 임신 후 10kg 쪘다.."탈모까지 와 스트레스"

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'김해준♥' 김승혜, 임신 후 10kg 쪘다.."탈모까지 와 스트레스"

[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 김승혜가 임신 후 확 달라진 몸 상태를 공개했다.

25일 '김승혜' 유튜브 채널에는 '임신 24주차, 몸이 이렇게까지 변한다고요? l 임신 후 신체 변화, 육아템 나눔'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김승혜는 임신 24주 차가 됐다면서 "시간이 진짜 빠르다. 20주 차부터 배가 나오기 시작했는데 지금은 엄청 많이 나왔다"라며 더욱 커진 D라인을 보여줬다.

'김해준♥' 김승혜, 임신 후 10kg 쪘다.."탈모까지 와 스트레스"

그는 "널널한 티를 입고 다녀 체감을 못했는데 젠더리빌 당시 원피스를 꺼냈더니 아예 안 맞더라. 아예 안 잠긴다"라며 임신 후 10kg 정도 쪘다고 했다. 임신 직전에는 56kg였는데 현재 65k가 돼 몸이 무거워졌다고.

또 "머리숱이 진짜 많은데 (앞쪽이) 휑해져 100원짜리가 들어갈 정도다. 스트레스를 받는다"라며 임신 후 탈모 고민도 전했고, "다리가 붓고 무거워져서 의료용 압박 스타킹을 처방받으려고 한다"라며 달라진 몸의 변화를 재차 언급했다.

한편 김승혜는 개그맨 김해준과 지난해 결혼했으며 최근 임신 소식을 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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