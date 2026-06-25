윤남노, '빚 6억' 가게 운영 스트레스에 홀쭉 "체할까봐 아무것도 못먹어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 셰프 윤남노가 한층 슬림해진 근황으로 눈길을 끌었다.

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25일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 "'최초공개 장윤정 기획사 회식 및 복지 브이로그"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 장윤정이 회사 설립 6개월을 기념해 직원들과 함께 윤남노 셰프의 레스토랑을 찾아 오마카세를 즐기는 모습이 담겼다.

이날 장윤정은 윤남노를 보자마자 "살이 빠진 것 같다"며 놀라움을 드러냈다. 이에 윤남노는 "제가 살이 안 빠지는 체질인데 이번엔 빠지긴 하더라"고 답했다.

그는 "라면도 더 먹고 이것저것 많이 먹는데도 빠졌다"며 "최근 식당을 새로 오픈하면서 준비 과정이 바빠 스트레스를 많이 받았다"고 설명했다. 이어 "일할 때는 아무것도 안 먹는다. 스트레스받으면 체하더라"며 "생각보다 요리할 때만 예민해진다"고 덧붙였다.

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장윤정이 "쉬는 날은 있냐"고 묻자 윤남노는 "쉬는 날에는 '냉장고를 부탁해' 촬영이랑 유튜브를 하고, 나머지 시간에는 거의 레스토랑에 있다"고 답하며 바쁜 일상을 전했다.

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한편 윤남노는 최근 서울 압구정에 레스토랑을 오픈했다. 그는 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 식당 개업 과정에서 약 6억 원 규모의 대출을 받았다고 밝힌 바 있다. 그는 당시 "제 월급은 없다. 대출 이자가 나가니까"라고 털어놓으며 현실적인 고충을 전해 화제를 모았다.