최현욱, '약한영웅' 박지훈과 드라마 밖 우정 "최근에 만나, 해 뜰 때까지 수다 떨었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최현욱이 '약한영웅'에서 호흡을 맞춘 배우 박지훈과의 변함없는 우정을 자랑했다.

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25일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에는 '네가 현욱이구나? 맨 끝줄 이쁜이 | 맨 끝줄 소년 홍보하러 온 건 맞는데'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 주연 배우 최현욱이 출연해 작품 비하인드와 근황을 전했다.

이날 최현욱은 자신의 대표작 중 하나인 '약한영웅'을 언급하며 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "'약한영웅'은 정말 특별한 작품이었다"며 "배우로서 엄청나게 도전했고, 제 한계를 뛰어넘기 위해 최선을 다했던 작품"이라고 회상했다.

이에 유병재는 최현욱이 연기한 안수호 캐릭터를 언급하며 "나쁘지도 않은데 싸움도 잘하고 멋있고 귀엽다. 모두가 좋아하는 아이"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "GV에서 감독님이 연시은(박지훈)과 안수호는 사랑하는 사이라고 말씀하셨다더라"고 덧붙였다.

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최현욱은 "맞다. 감독님이 그런 상상을 바탕으로 두 사람의 관계를 연출하신 것 같다"고 공감했다.

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이후 유병재는 "박지훈과 실제로도 친하냐"고 물었고, 최현욱은 "가깝다. 다만 형이 너무 바빠서 자주 보지는 못한다"고 답했다.

그러면서 "최근에도 만났다. 해가 뜰 때까지 같이 수다를 떨었다"며 "엄청 거창한 이야기를 한 건 아니고, 이런저런 근황 이야기를 나눴다"고 밝혔다.

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특히 그는 "이번에 잘된 영화('왕과 사는 남자') 이야기도 하고, 요즘 뭐 하고 지내는지, 어떤 작품에 들어가는지 이야기했다"며 "오랜만에 만난 동창 같은 느낌이었다"고 표현했다.

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이에 유병재는 "진짜 시은이와 수호가 다시 만난 느낌이다"라고 말했고, 최현욱 역시 미소를 지으며 공감해 팬들의 반가움을 자아냈다.

한편 '맨 끝줄 소년'은 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.