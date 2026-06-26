현영, 송도 육아 위해 매출 80억 사업 포기 "몸 멀어지며 지분 팔아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 현영이 송도로 이사 가며 사업을 포기했다고 고백했다.

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25일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에서는 '매출 80억 CEO 현영의 뼈 때리는 조언'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

'80억 CEO'로 유명한 현영은 "3년 합해서 80억이다. 남은 건 얼마 없다"고 솔직히 밝혔다. 하지만 현영은 "의류사업도 홈쇼핑에 브랜드 론칭해서 크게 한번 했었다. 그때는 1년 단일 브랜드 매출로 80억이 넘었다. 그때 3개의 브랜드를 다뤘다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

현영은 "근데 이거는 5대5 공동투자였다. 제 이름으로 '허밍'을 냈다. 그때 허밍 경량패딩을 다 입고 다녔다. 그해 단일 매출로 80억을 찍었다. 근데 내가 애들 학교 때문에 송도로 옮기면서 동선이 너무 멀어져서 내 몸이 멀어지니까 나도 미안해서 대표님이 가지시든 내가 갖든 둘 중에 한 명이 몰아주면서 이렇게 운영하는 게 맞는 거 같다 했다. 대표님이 자기가 하고 싶으시다 해서 내 지분을 팔고 송도로 왔다"고 밝혔다.

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서유정은 "지분은 얼마나 받았냐"고 현영은 "투자금 대비해서 지분을 정리하고 왔는데 나는 전공이 환경학과다. 화학 쪽이다. 화장품 제조 코드가 있는 과 줄업생"이라며 "실험하고 새로운 제형을 만들어내는 거에 희열을 느끼는데 회사 정리하기 전에 화장품 브랜드를 너무 해야겠다 해서 화장품 브랜드 개발하는 팀을 들여서 개발을 반년간 하고 있었다. 남자 대표님이 여자 화장품을 잘 모르니까 '이거는 현영 씨 알아서 하시라' 해서 제가 개발하던 반년의 시간도 아까워서 갖고 와서 법인을 따로5년 전에 송도로 오면서 송도에 법인을 차렸다"고 밝혔다.

화장품 사업 역시 성공적이었다. 현영은 "처음엔 크림 하나로 시작했는데 미스트도 나와서 8개 라인업을 기초를 채웠고 현재 면세점 임점됐고 싱가폴, 홍콩, 대만 그리고 지지난주에 일본에서 뷰티페어 하고 왔다. 수출 루트도 넓히면서 회사를 키우고 있다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com