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'출산 8개월에 별거' 서유정 "고통스러워 떠난 송도, 딸 교육 생각에 죄책감"

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'출산 8개월에 별거' 서유정 "고통스러워 떠난 송도, 딸 교육 생각에 죄책감"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 서유정이 이혼하며 떠난 송도에 아쉬움을 드러냈다.

25일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에서는 '매출 80억 CEO 현영의 뼈 때리는 조언'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

아이들의 교육을 위해 인천 송도에서 살고 있는 현영에 서유정은 자신의 이야기를 꺼냈다. 앞서결혼 생활을 송도에서 했던 서유정은 "살기는 좋았지만 나에겐 마음 아팠던 곳이다. 코로나19 때 딸이 태어났는데 이사 와서 친구나 아는 사람이 아무도 없었다"며 "딸이 8~9개월 됐을 때부터 별거했다. 전남편을 향한 미움이 너무 많아 괴로웠다"고 송도에 아픈 기억을 갖고 있다고 밝힌 바 있다.

'출산 8개월에 별거' 서유정 "고통스러워 떠난 송도, 딸 교육 생각에 죄책감"

이날도 서유정은 "송도에서 3년인가 살았다. 그때 송도에서 벗어나고 싶었는데 송도에서 나오고 딸이 초등학생이 되고 나니까 송도가 아기 키우기 너무 좋더라. 압구정에 가면 성형외과가 많듯이 송도를 가면 아이들의 모든 문화가 다 있으니까"라고 아쉬워했다.

서유정은 "내가 송도에 살았으면 국제학교도 보낼 거고 학원도 대여섯 개 보낼 거 아니냐고 한다. '연예인 엄마는 아이를 어떻게 케어하냐', '어디 학원 다니냐'고 엄청 많이 물어본다. 나는 그때 내가 갑갑하고 고통스러워서 나왔는데 우리 딸이 초등학생이 되고 나서 그 기간을 고통스러워도 버티고 견뎠으면. 엄마들의 그런 미안함과 죄책감과 그런 게 늘 공존하는 거 같다. 기회가 돼서 송도를 간다 한들 그때 그 아픔과 고통은 아닐 거 같다"고 털어놨다. 이에 현영은 "그럼 송도로 와서 나랑 놀든지. 난 환영한다"고 쿨하게 이야기했다.

wjlee@sportschosun.com

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