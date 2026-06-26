타블로, 투컷 선 넘는 농담 폭로 "아직도 나한테 학력위조 드립"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 그룹 에픽하이가 구독자들의 막장 고민에 유쾌한 인생 상담을 펼쳤다.

Advertisement

에픽하이는 지난 25일 오후 공식 유튜브 채널 EPIKASE를 통해 '로또 당첨 티켓을 버렸다고??? ft. 막장 인생상담'이라는 제목의 새 에피소드를 공개했다.

이날 에픽하이는 구독자들의 막장 고민을 듣고 조언을 전하는 인생 상담 시간을 가졌다. 먼저 첫 번째 사연은 "실수로 2등 당첨 복권을 버렸다"는 내용이었다. 이에 타블로는 "함부로 뭘 버리면 안 된다"라며 안타까워했고, 미쓰라는 "죽을 때까지 생각날 것"이라고 공감했다. 이어 타블로는 "이런 일 때문에 인생이 꼬였다고 생각하는 사람들도 있지만, 지금 착실하게 잘 살고 있다면 괜찮다"고 조언했고, 미쓰라는 "깔끔하게 잊고 현재의 삶에 집중하는 게 좋다"고 덧붙였다.

이어 한 구독자는 "전 연인의 외도로 이별한 뒤, 전 연인과 외도 상대를 포함해 삼자대면을 한 적이 있다"는 사연을 전했다. 이때 사연자는 외도 상대에게 "평생 미안해하며 살라"고 말했지만, 전 연인이 "그 말은 나에게 해야 하는 것 아니냐"고 말했다며 황당했던 경험을 털어놨다. 이에 타블로는 "외도 상대가 잘했다는 뜻은 아니지만 그런 말은 전 연인에게 하는 것이 맞지 않냐"고 말했고, 투컷은 "그냥 욕해달라는 이야기 아니냐. 그냥 욕해줘라"라며 사연자에게 공감했다.

Advertisement

한 중학생 구독자는 "에픽하이 팬미팅에 가기 위해 모아둔 전 재산 14만 원을 사기당했다"며 상실감을 털어놨고, 에픽하이 멤버들은 안타까움을 감추지 못했다. 타블로는 "우리들의 아들딸 또래라 더 마음이 쓰인다"라며 "이런 일을 겪지 않는 것이 가장 좋지만, 이미 경험하게 됐다면 앞으로를 위한 값진 밑거름으로 삼았으면 좋겠다"고 진심 어린 위로를 전했다.

Advertisement

또 다른 구독자는 "매 순간 드립을 치고 싶은데 머리가 잘 돌아가지 않는다"는 고민을 전했다. 이에 투컷은 "웃기려고 의식하면 오히려 안 웃기다"라며 "이건 연습이나 노력으로 되는 영역이 아니다. 타고나야 한다"고 말했다. 미쓰라는 "우리 셋은 본능적으로 장착된 영역"이라고 설명했고, 투컷은 "잘 안되면 포기하고 진지한 사람으로 살아도 된다"고 조언했다.

이후로도 구독자들의 막장 사연은 계속됐다. 에픽하이는 각자의 경험을 바탕으로 구독자들의 고민에 솔직한 조언을 건네며 인생 상담을 이어갔다. 마지막 고민은 "투컷과 비슷한 성향의 친구를 어떻게 대해야 하냐"는 사연이었다. 이에 투컷은 "나에 대한 큰 오해가 있는 것 같다. 나는 선을 넘거나 일부러 사람을 긁는 스타일이 아니다"라고 해명했다. 그러나 타블로는 "나한테 아직도 학력 위조 드립을 하지 않느냐"라며 반박했고, 미쓰라는 "투컷의 선은 점선이라 넘어가도 된다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 타블로는 "투컷은 나이가 들면서 많이 좋아진 케이스"라며 "나이 들수록 진국인 스타일"이라고 덧붙이며 훈훈하게 마무리했다.

Advertisement

한편 에픽하이는 매주 'EPIKASE'를 통해 다양한 주제, 게스트와 함께하는 다채로운 콘텐츠를 선보이고 있으며, 오는 7월 4일과 5일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 첫 팬미팅 '동창회'를 개최한다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com