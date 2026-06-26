나이는 나만 먹지..공유X김고은X이동욱X유인나 '도깨비 10주년 여행' 동결된 케미 뭉친다

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[스포츠조선 조지영 기자] 10년이 지나도 변함 없는 tvN '도깨비' 주역들이 좌충우돌 여행을 떠난다.

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오는 7월 4일 밤 9시 10분 첫 방송되는 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'(이하 도깨비 10주년 여행)은 전 세계적인 신드롬을 일으킨 드라마 '쓸쓸하고 찬란하神-도깨비(이하 도깨비)' 방영 10주년을 기념해 기획된 특집 프로그램이다. tvN 20주년 에디션으로 제작돼 의미를 더하며, 공유, 이동욱, 김고은, 유인나를 비롯한 작품의 주역들이 강릉으로 추억 여행을 떠나는 여정을 담아낼 예정이다.

이번에 공개된 1회 예고 영상은 강릉 주문진 바다에서 포문을 열었다. 극 중 지은탁(김고은)이 처음으로 도깨비 김신(공유)을 소환했던 상징적인 장소에서 공유와 김고은은 빨간 목도리와 메밀꽃 소품으로 추억의 명장면을 재현하며 드라마를 사랑했던 시청자들의 추억을 자극하고 있다. 여기에 10년 만에 다시 만난 피치커플 이동욱과 유인나까지, 변함없는 네 배우의 모습이 보는 이들의 설렘을 더한다.

새롭게 공개되는 '깨비하우스' 역시 빼놓을 수 없는 기대 포인트다. 드라마 속 상징적인 소품들이 깨비하우스 곳곳에 배치돼 배우들과 시청자 모두에게 특별한 추억 여행을 예고하는 것. 은탁의 수험표부터 시공간을 초월하며 퀘벡과 한국을 오갔던 빨간 문까지, 마치 10년 전 '도깨비'의 시간 속으로 다시 들어간 듯한 몰입감을 선사한다.

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하지만 추억도 잠시, 10년 만에 다시 뭉친 이들의 여행은 시작부터 예측 불가능한 케미를 보여주며 웃음을 자아낸다. 막내 김고은의 돌발 행동에 공유와 이동욱, 유인나가 진땀을 흘리는가 하면, 추억을 마주하기 위해 찾은 바다에서는 예상치 못한 거센 파도가 이들을 맞이하며 좌충우돌 여행기를 예고한다.

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10년 동안 묻어둔 비하인드 스토리와 예상치 못한 폭로전(?)도 흥미를 더하고 있다. 예고 영상 말미에는 이동욱이 유인나를 향해 "내가 너한테 XXX라고 했어?"라고 사과하는 모습이 담겨 궁금증을 남긴다. 무엇보다 여행 내내 웃음이 끊이지 않는 네 배우의 모습은 어디에서도 볼 수 없던 케미를 예고하며 기대감을 높이고 있다. 추억과 설렘 그리고 웃음까지 모두 담은 네 배우의 특별한 여행기가 어떤 모습으로 펼쳐질지 본 방송을 향한 호기심을 더 자극한다.

tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'은 오는 7월 4일을 시작으로 토, 일 밤 9시 10분에 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com