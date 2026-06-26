'이범수와 이혼' 이윤진 子, 사교육 없이 통·번역 시험 합격 "워킹맘으로서 마음 졸여"

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[스포츠조선 이우주 기자] 통역사 이윤진의 아들 다을 군이 통·번역 시험에 합격했다.

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이윤진은 26일 "다을이 주니어 통·번역시험 7급 통과! 엄마와 공부하는 게 쉬운 일이 아닌데, 두 달 남짓 집에서 같이 노력하며 책 한 권을 다 떼고 통·번역 시험까지 당당히 합격해주었다"며 아들 다을 군의 합격 소식을 알렸다.

이윤진은 "처음엔 투닥거리기도 하고 고비도 있었지만, 다시 마음을 모아 연필을 깎고 공책 두 권을 빼곡히 채워가며 끝까지 해내준 다을이. 시험장으로 당당히 들어가던 뒷모습이 얼마나 기특했는지 모른다"며 "한국에 돌아와 주변의 대단한 사교육 환경을 보며 워킹맘으로서 마음 졸이고 미안할 때가 참 많았는데, 남들 속도에 흔들리지 않고 우리만의 속도로 멋진 결과를 만들어내 주고 있는 다을이와 바빠서 사진 찍을 틈 없는 우리 소을이에게 정말 고맙다"고 아들과 딸에게 고마운 마음을 전했다.

이윤진의 아들 다을 군은 지난달 통·번역 시험에 도전했던 바. 이후 당당히 합격 소식을 알린 이윤진 모자에 팬들의 응원이 이어지고 있다.

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한편, 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼, 슬하 딸 하나 아들 하나를 뒀으나 2024년 이혼 소식을 알렸다. 2년 간의 이혼 갈등 끝 지난 2월 합의 이혼을 한 두 사람. 이혼 과정 동안 발리에서 지냈던 이윤진은 최근 한국에 정착해 아들, 딸과 지내고 있다.

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wjlee@sportschosun.com