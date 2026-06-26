전지현, 신인배우 식사도 챙겨줬다 "매번 음식 싸와, 먼저 번호 물어봐 단톡방까지"

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[스포츠조선 이우주 기자] '원마이크' 채서은이 전지현의 미담을 공개했다.

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최근 유튜브 채널 '원마이크'에서는 '좀비보다 더 싫었다..사실상 '군체' 메인 빌런! 이 배우의 반전 정체'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영화 '군체'에서 일진 역으로 고수, 전지현과 호흡을 맞춘 채서은은 전지현과의 일화를 공개했다. 채서은은 "저는 너무 신인이라 첫 촬영할 때는 신인으로 인사만 잘 드리고 나 할 것만 잘하자는 생각으로 감히 못 다가갔다. 저도 먹을 걸 좋아하는데 계속 음식을 직접 준비해서 싸오셨다. 그릭요거트로 직접 만든 소스에 사과를 싸오셔서 '배고프지? 먹어' 해주신 적도 있다"고 전지현의 미담을 공개했다.

이어 "촬영 다 끝나고도 칸에 좋은 기회로 가서 뒷풀이까지 함께 했는데 선배님이 먼저 너무 반겨주시고 안아주시고 '너 너무 잘한 거 같다' 해주셔서 너무 좋았다. 먼저 번호도 물어봐 주시고 단톡이 있다. 자주는 저도 못하지만 가끔 선배님한테 주접처럼 너무 하고 싶을 때가 있다. 어떤 화보가 떴는데 참을 수 없어서 선배님한테 카톡하면 '키키키키 고마워' 이렇게 하신다. 엄청 다정하시다"라고 밝혔다.

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미담은 이뿐만이 아니었다. 채서은은 "연기로서는 거기서도 많이 우는데 한번은 카메라가 어딨는지 몰라서 내내 울었는데 선배님이 '지금 저기가 중요해서 네가 안 걸릴 거 같으니까 힘 빼지 마라. 아직 네 바스트샷 안 딴 거 같으니까. 그때 해야 하니까' 하셔서 다행이다 싶었다"며 "'너 이거 끝나고 잘 될 거 같다' 이렇게 얘기해 주신 적도 있다. 지현 선배님도 그렇고 교환 선배님도 그렇고 선배님들이 학생 배우들한테 먼저 관심 가져주시고 먼저 다가와주시고 계속 물어봐 주셨다. 되게 감사했다"고 고마워했다.

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wjlee@sportschosun.com