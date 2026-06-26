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전지현, 신인배우 식사도 챙겨줬다 "매번 음식 싸와, 먼저 번호 물어봐 단톡방까지"

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전지현, 신인배우 식사도 챙겨줬다 "매번 음식 싸와, 먼저 번호 물어봐 단톡방까지"

[스포츠조선 이우주 기자] '원마이크' 채서은이 전지현의 미담을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '원마이크'에서는 '좀비보다 더 싫었다..사실상 '군체' 메인 빌런! 이 배우의 반전 정체'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영화 '군체'에서 일진 역으로 고수, 전지현과 호흡을 맞춘 채서은은 전지현과의 일화를 공개했다. 채서은은 "저는 너무 신인이라 첫 촬영할 때는 신인으로 인사만 잘 드리고 나 할 것만 잘하자는 생각으로 감히 못 다가갔다. 저도 먹을 걸 좋아하는데 계속 음식을 직접 준비해서 싸오셨다. 그릭요거트로 직접 만든 소스에 사과를 싸오셔서 '배고프지? 먹어' 해주신 적도 있다"고 전지현의 미담을 공개했다.

전지현, 신인배우 식사도 챙겨줬다 "매번 음식 싸와, 먼저 번호 물어봐 단톡방까지"

이어 "촬영 다 끝나고도 칸에 좋은 기회로 가서 뒷풀이까지 함께 했는데 선배님이 먼저 너무 반겨주시고 안아주시고 '너 너무 잘한 거 같다' 해주셔서 너무 좋았다. 먼저 번호도 물어봐 주시고 단톡이 있다. 자주는 저도 못하지만 가끔 선배님한테 주접처럼 너무 하고 싶을 때가 있다. 어떤 화보가 떴는데 참을 수 없어서 선배님한테 카톡하면 '키키키키 고마워' 이렇게 하신다. 엄청 다정하시다"라고 밝혔다.

미담은 이뿐만이 아니었다. 채서은은 "연기로서는 거기서도 많이 우는데 한번은 카메라가 어딨는지 몰라서 내내 울었는데 선배님이 '지금 저기가 중요해서 네가 안 걸릴 거 같으니까 힘 빼지 마라. 아직 네 바스트샷 안 딴 거 같으니까. 그때 해야 하니까' 하셔서 다행이다 싶었다"며 "'너 이거 끝나고 잘 될 거 같다' 이렇게 얘기해 주신 적도 있다. 지현 선배님도 그렇고 교환 선배님도 그렇고 선배님들이 학생 배우들한테 먼저 관심 가져주시고 먼저 다가와주시고 계속 물어봐 주셨다. 되게 감사했다"고 고마워했다.

wjlee@sportschosun.com

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