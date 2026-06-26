"행복하려면 은퇴해야지"…'16년차' 신현빈, 배우란 직업의 '냉혹한 진실' 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 신현빈이 배우라는 직업에 대한 솔직한 생각을 털어놨다. 큰 기쁨만큼 큰 고통을 감수해야 하는 직업이지만, 그럼에도 연기를 사랑하기 때문에 계속할 수 있다고 밝혔다.

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25일 공개된 유튜브 채널 'PDC by PDC'에 출연한 신현빈은 배우로 살아가는 삶과 연기에 대한 철학을 진솔하게 이야기했다.

이날 신현빈은 작품의 성적이나 평가에 자신을 지나치게 흔들리지 않으려 노력한다고 말했다. 그는 "시청률이나 작품의 평가가 좋으면 물론 좋고, 안 좋으면 속상하다. 하지만 그런 것들이 나를 완전히 흔들어서는 안 된다고 생각한다"며 배우 신현빈과 개인 신현빈을 구분하려고 노력한다고 설명했다.

이어 가장 인상 깊었던 이야기를 소개했다. 신현빈은 "친구가 '행복하려면 은퇴해야지. 이 일을 하면서 행복하려고 해?'라고 말한 적이 있다"며 "그 말을 듣고 정말 맞는 이야기라고 생각했다"고 털어놨다.

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그는 "배우라는 직업은 평범하게 살면서 경험하지 못할 기쁨도 있지만, 그만큼 엄청난 괴로움도 함께 겪게 된다"며 "결국 스스로 선택해서 힘든 순간들을 감수하는 직업인 것 같다"고 담담하게 말했다.

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그럼에도 불구하고 연기를 포기할 생각은 없다고 밝혔다. 신현빈은 "결국 저는 이 일을 정말 사랑하는 것 같다"며 "다른 사람의 이야기를 만나고, 그 인물의 삶을 살아보고, 현장에서 배우들과 스태프들이 함께 하나의 작품을 만들어가는 과정 자체가 너무 좋다"고 말했다.

또 "현장에서 스태프들과도 '우리는 이 일을 좋아해서 하는 것'이라는 이야기를 나눈 적이 있다"며 "좋아하는 일을 찾았고, 그 일을 계속할 수 있는 상황에 있다는 것만으로도 감사하다. 그래서 지금도 계속 배우를 하고 있다"고 덧붙였다.

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신현빈은 과거 배우를 그만두고 싶었던 적이 있었느냐는 질문에는 "정말 힘들었던 시기가 있었지만, 그때도 결국 촬영장에 가고 있는 제 모습을 보면서 '나는 그만둘 생각이 없구나'라는 걸 깨달았다"고 답했다. 이어 "저는 촬영 현장을 정말 좋아하는 것 같다"고 웃으며 배우라는 직업에 대한 애정을 다시 한번 드러냈다.

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한편 신현빈은 지난 2010년 영화 '방가? 방가!'에서 베트님 출신 노동자 '장미'역으로 데뷔해, 올해로 16년 차 배우다.

olzllovely@sportschosun.com