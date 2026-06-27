GD, 대성 열애설에 들떴다가 시무룩.."진짜면 너무 축하→까비" 카톡 공개

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 빅뱅 멤버 대성이 허영지와의 열애설 후 지드래곤, 태양의 반응을 공개했다.

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26일 '집대성' 유튜브 채널에는 대성이 최근 열애설을 해명한 영상이 공개됐다.

대성은 제작진이 허영지와의 열애설을 언급하자 "이런 연예인의 삶 오랜만"이라며 지드래곤, 태양에게 연락을 받았다고 말했다. 대성은 최근 콘서트 현장에서 허영지와 다정하게 앉아있는 모습이 찍혀 열애설에 휩싸였으나 사실무근이라고 밝혔다.

대성이 밝힌 빅뱅 단톡방 내용에 따르면, 지드래곤은 "대성아 뭐야? 이거 진짜면 너무 축하해 주고 싶은데"라며 열애설의 진위를 물었다. 이에 대성은 허영지와 친한 사이일 뿐이라고 답했지만, 태양은 대성의 답장을 보지 못한 듯 "내가 영지 괜찮다고 했지? 잘 맞아 보여"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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대성이 다시금 허영지가 동생일 뿐이라고 강조하자 지드래곤은 "까비(아깝다)"라며 진심으로 대성이 연애하길 바라는 모습을 보였다.

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잠시 후 허영지가 등판해 당시 상황을 해명하기 시작했다. 허영지는 "2주 전 문별 언니가 대성 오빠도 콘서트에 올 것 같다며 잘 챙겨달라는 연락을 줬다. 알겠다고 했지만 이후 저는 오빠가 온다는 걸 잊고 있었다"라며 둘 사이가 가깝다는 시선에 대해 선을 그었다.

대성과 밀착한 사진에 대해서는 "우리 둘이 서로 붙어있는 것 같이 찍혔다. 오빠가 응원봉 불이 안 켜저 이리저리 보길래, 건전지 부분을 열었더니 건전지가 없더라. 그 얘기를 하고 있던 것"이라고 강조해 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com