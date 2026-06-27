조민아, 심각한 부상 소식 "손가락 살점 뼈 보일 정도로 날아가"

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 출신 조민아가 안타까운 소식을 알렸다.

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조민아는 27일 새벽 "출근 준비 하면서 등원 준비 같이 한다고 정신 없이 움직이다가 서랍에 손을 넣은 상태로 문을 쾅 닫아버린 거 있죠"라며 "손가락 살점이 뼈가 보일 정도로 날아가고 골절주의보. 피가 계속 흘러서 한참을 머리 위로 들고 지혈 하다가 강호 등원 시키고, 회사 들렀다가 병원 가서 치료하고 부목했어요"라며 크게 다친 소식을 알렸다.

조민아는 "퇴근 하고 저녁이 되니 다친 손은 갈수록 아프고 물이 닿으면 안 돼서 낑낑대며 한 쪽 손만 쓰고 있으니까, 기특하게도 강호 혼자 몸 샤워 하고 치카치카를 했어요"라며 "작년 생일달에는 강호가 크게 다쳐서 수술을 했었는데, 올해는 그래도 제가 다치는 액땜으로 마무리 되어서 그나마 다행"이라고 토로했다.

공개된 사진 속에는 손가락 부상을 당한 조민아의 모습이 담겼다. 홀로 아들을 키우는 조민아는 정신 없는 아침 일상을 보내다 크게 다쳤다. 조민아의 갑작스러운 부상 소식에 팬들의 위로와 응원이 이어지고 있다.

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한편, 조민아는 2020년 비연예인과 결혼, 슬하 아들을 하나 두었지만 2022년 이혼 후 아들을 홀로 키우고 있다. 쥬얼리 탈퇴 후 보험 설계사로 새 삶을 살고 있는 조민아는 최근 불화설이 있던 서인영의 유튜브 채널에 쥬얼리 완전체로 출연해 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com