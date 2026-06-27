최민식, 유재석 '젠슨 황 만남'에 부러움 폭발…"우리도 같이 가려고 했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최민식이 방송인 유재석의 '엔비디아 CEO' 젠슨 황과의 만남을 부러워하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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27일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 넷플릭스 새 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 주연 배우 최민식과 최현욱이 게스트로 출연했다.

오프닝에서 유재석은 "오늘은 빅데이다. 오전에는 젠슨 황 회장님을 만나고 왔고, 오후에는 민식이 형님을 만난다"고 말하며 들뜬 모습을 보였다.

이를 들은 양세찬은 "진짜요? 형, 손만 한번 잡아달라"며 유재석과 악수한 손을 자신의 몸에 문질러 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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앞서 유재석은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 촬영을 통해 세계적인 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 CEO를 만난 바 있다.

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그는 "제가 형이라고 불렀다. 앞으로 형님이라고 부르겠다고 하고 왔다"고 너스레를 떨어 화제를 모았다.

잠시 후 스튜디오에 등장한 최민식은 "오늘 황 씨 아저씨 만나러 간다고 하던데. 뉴스에도 나왔더라"며 먼저 젠슨 황 이야기를 꺼냈다.

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이에 유재석이 "방금 만나고 왔다"고 답하자, 최민식은 아쉬운 표정을 지으며 "나는 이 녹화 끝나고 만나러 가는 줄 알았다. 우리도 같이 가려고 했다"고 말해 현장을 폭소케 했다.

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유재석은 웃음을 터뜨렸고, 최민식의 예상치 못한 반응에 출연진 모두 유쾌한 분위기 속에서 대화를 이어갔다.

한편 최민식은 넷플릭스 새 시리즈 '맨 끝줄 소년' 공개를 앞두고 있으며, 이날 '핑계고'를 통해 특유의 재치 있는 입담을 선보여 시청자들의 기대를 높였다.

narusi@sportschosun.com