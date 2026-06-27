고소영 "♥장동건, 결혼기념일 챙기지 말자고 약속…생일만 챙긴다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 남편 장동건과 결혼기념일을 챙기지 않는다고 밝혔다.

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27일 고소영의 유튜브 채널에서는 '장동건♥고소영 부부가 결혼기념일 챙기는 방법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

개인 사무실을 소개한 고소영은 "결혼 전부터 썼던 공간"이라 밝혔다. PD가 "여기서 데이트도 하셨겠다"고 하자 고소영은 "기억이 안 난다. 15년은 넘은 거 같다"고 둘러댔다.

제작진이 "결혼하신지 16년"이라고 짚자 고소영은 "결혼한지 16년 된 것도 몰랐다"고 밝혔다. 그러면서 고소영은 "얼마 전에 신랑이 '우리 내일 결혼기념일이다' 하더라. '근데 뭐?'라고 했더니 '꽃 좀 주문해'라고 하더라. '이제 와서 꽃을 주문하냐'하고 넘어갔다"고 밝혔다.

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제작진이 "결혼기념일 안 챙기시냐"고 놀라자 고소영은 "처음에 그런 약속을 했다. 발렌타인데이, 화이트데이, 빼빼로데이부터 시작해서 (장동건이) 우리는 아무것도 챙기지 말자고 하고 생일만 챙기자고 했다. 그래도 결혼기념일은 내가 10년 주기로 선물을 해달라 했다. 16년이니까 4년 후에는 큰 거를 (선물 받겠다.) 알람을 맞추겠다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com