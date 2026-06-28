이영자, 윤남노 식당서 '와인 골든벨' 울렸다..테이블당 1병씩 플렉스 "최고 매출액 찍어"[종합]

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 이영자가 셰프 윤남노의 레스토랑을 찾아 통 큰 '플렉스'와 남다른 후배 사랑으로 화제를 모았다.

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28일 유튜브 채널 '이영자 TV'에는 '"처음버터 끝까지 다 주세요" 윤남노 식당 풀코스로 즐긴 이영자의 여름휴가'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이영자는 최근 개업한 윤남노의 레스토랑을 찾아 "좋은 와인을 팔아주려고 한다. 요리들이 좀 독특하다. 남이 하지 않는 걸 한다. 좋은 식재료로 하더라"며 기대감을 드러냈다.

특히 소속사 부대표의 생일을 맞아 제대로 된 한 끼를 대접하겠다며 분위기를 이끌었다. 그는 "가격대 있는 거를 제가 오늘 대접하려고 그러는데 뭘로 할까요?"라며 시작부터 통 큰 면모를 보였다.

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이어 소비뇽 블랑 등 고급 샴페인 추천을 받자 망설임 없이 "비싼 거 그거 달라. 오늘은 개업식이니까"라고 주문하며 현장을 놀라게 했다.

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본격적인 식사가 시작된 뒤에도 이영자의 '플렉스'는 계속됐다. 그는 윤남노 셰프의 레스토랑 전체 메뉴를 주문하며 남다른 후배 사랑을 드러냈다.

이영자는 "개업 선물은 안 갖고 왔고 제가 여기서 팔아드리는 게 개업 선물인 것 같아서 좀 고가로 팔겠다"라며 특유의 유쾌한 입담을 더했다.

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또한 소속사 부대표와의 인연도 공개했다. 그는 "원래 방송국 작가님이셨는데 나를 섭외하러 온 거다. 그런데 섭외를 너무 잘해서 '이분과 함께 일하고 싶다'는 생각을 했다"며 "이후 매니지먼트를 차리게 됐다"고 설명했다.

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이어 "전속금이 비쌀 거라고 생각하셨는데 나는 필요 없다고 했다"며 "그렇게 함께 일하게 됐고, 그때 내가 '안녕하세요' 한 프로그램만 할 때였는데 '전참시' 이후 사랑을 너무 많이 받았다"고 회상했다.

또 "CF도 데뷔 때만 찍어봤는데 부대표님이 계속 연결해줘서 지금 8년째 하고 있다. 예전 소속사들은 속이는 곳도 많았는데 여기는 돈을 안 속인다. 솔직하다"며 깊은 신뢰를 드러냈다.

식사 중에는 일반 손님들을 향한 배려도 잊지 않았다. 이영자는 "제가 유튜브를 찍고 있는데 혹시 나오면 곤란한 분들이 있냐. 괜찮으시다면 대신 테이블마다 와인을 하나씩 쏘겠다"고 말하며 또 한 번 '통 큰 플렉스'를 이어갔다.

제작진이 "너무 무리하시는 것 아니냐"고 묻자 그는 "나 진짜 실수했지. 술을 먹으면 안 된다"며 웃어 보였다.

이어 "나는 사실 많이 사랑받았다. 많이 베풀어야 한다. 저분들한테는 평생 한여름밤의 꿈이고 나에게도 한여름밤의 꿈이다"라며 특유의 따뜻한 철학을 전했다.

또 "윤남노 셰프는 내가 정말 아끼고 좋아하는 후배다. 냉장고도 사주고 싶었지만, 이렇게 팔아드리는 게 맞는 것 같다"며 애정을 드러냈고, "셰프를 알아주는 세상이 돼서 너무 좋다. 이게 아트고 예술"이라며 응원을 보냈다.

한편 현장 관계자는 "가게 분위기가 이렇게 좋은 건 처음 본다. 매출도 최고를 찍고 있다"고 전했고, 이영자는 "오늘은 제 여름휴가로 여기 왔다"며 훈훈하게 마무리했다.