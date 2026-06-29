에반, 완성형 아티스트 탄생 예고…데뷔 첫주 활동 성공적

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[스포츠조선 백지은 기자] 에반이 데뷔 첫 주 활동을 성공적으로 진행했다.

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에반은 22일 디지털 싱글 '라이드 오어 다이'를 발매, Mnet '엠카운트다운' MBC '쇼! 음악중심' SBS '인기가요'에서 데뷔 무대를 펼쳤다.

또 26일 서울 여의도 한강공원 물빛무대 버스킹 공연 '더 필링 라이브 위드 에반', 28일 대형 페스티벌인 '2026 부산원아시아페스티벌' 무대까지 섭렵하며 관객들과 교감했다.

'라이드 오어 다이'는 파워풀한 퍼포먼스와 강렬한 록 사운드가 어우러진 곡이다. 이 곡은 공개 직후 벅스 실시간 차트 정상에 올랐고, 멜론 '핫100' 5위로 진입했다. 또 전세계 9개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위, 유튜브 '일간 인기 뮤직비디오' 글로벌 차트 9위에도 랭크되며 여전한 인기를 실감케 했다.

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특히 '라이드 오어 다이'와 감성 보컬이 돋보이는 수록곡 '오버 플로우'까지 모두 에반이 작사 작곡 프로듀싱 전반에 참여한 곡이라 '완성형 아티스트'의 탄생을 예감하게 했다.

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에반은 29일 MBC FM4U '김이나의 별이 빛나는 밤에', 30일 KBS Kpop 유튜브 웹예능 '리무진서비스'에 출연한다.

에반은 2020년 엔하이픈으로 데뷔했으나 지난 3월 팀에서 탈퇴, 활동명을 에반으로 바꾸고 솔로 데뷔를 선언했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com