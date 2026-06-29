이영표, 월드컵 조기 탈락 '직격'..."총체적 난국, 해설하기 가장 어려웠다"(사당귀)

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[스포츠조선 김준석 기자] 축구 해설위원 이영표가 대한민국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 조기 탈락에 대해 냉정한 평가를 내놨다.

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지난 28일(일) 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'가 전현무의 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계 데뷔 뒷이야기와 함께 이영표의 솔직한 축구 진단이 이뤄져 이목을 집중시켰다.

이날 방송에는 전현무의 월드컵 캐스터 데뷔와 후일담이 담겼다. 첫 축구 캐스터 도전에 최선을 다한 전현무의 모습이 응원을 유발함과 동시에 이영표와의 호흡이 눈길을 사로잡았다.

전현무와 이영표가 동갑내기 티키타카로 ?d드컵 중계 동시간대 시청률 1위를 기록한 가운데, 두 사람이 경기보다 더 치열하고 중계보다 더 솔직한 월드컵 중계 뒷이야기를 공개했다.

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멕시코 현지에서 한국 축구팀을 응원한 이경규, 양준혁, 정호영을 만난 전현무, 이영표는 아쉬움 가득한 표정이었다.

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이영표는 "죄송합니다"라며 축구인을 대표로 사과해 안타까움을 자아냈다.

이어 그는 "남아공전은 하나의 문제를 뽑을 수 없을 정도로 총체적 난국이었다. 구조가 없었고, 목적이 없었고, 왜 뛰어야 하는지 확인하기 힘든 경기였다. 10년 넘게 중계했지만 가장 해설하기 어렵고, 설명하기 어렵고, 이해하기 어려웠던 경기"라며 아쉬웠던 경기에 대한 솔직한 마음을 밝혔다.

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연예계 대표 축구팬 이경규는 김민재의 교체 상황에 대해 생생한 목격담을 전했다. 대한민국 벤치 바로 뒤에서 응원한 그는 "김민재가 벤치로 들어온 후 버럭 화를 내더라고. 교체 이유를 정확히 알 수 없지만 김민재를 왜 교체했는지 이해되지 않더라"라며 직접 목격한 상황을 전달했다.

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이에 이영표는 "난 선수들의 마음을 잘 알거든요"라며 2002 월드컵 당시 부상으로 인해 3차전에 첫 출전한 경험을 떠올렸다.

그는 "내가 이 경기 하나를 뛰고 평생 축구를 못해도 꼭 뛰어야 해 이런 마음으로 준비했었다"라고 한 경기 한 경기 간절했던 심정을 밝히며 김민재의 마음을 헤아렸다.

월드컵 중계 데뷔를 마친 전현무는 "열심히 준비했지만 어려웠다. 내가 많이 부족했다"라고 솔직한 심경을 고백했다.

이에 이영표는 "중계 난도가 높은 경기였는데 현무가 제 생각보다 훨씬 더 잘했다"라며 "제 첫 중계 점수를 20점 줬었다. 현무의 첫 중계 점수는 80점정도"라고 평가한 후 부담감 속에서 도전해준 전현무에게 응원을 보내 훈훈함을 안겼다.

한편 한국 대표팀은 조별리그 A조에서 1승 2패를 기록한 뒤 조 3위 와일드카드 가능성에 기대를 걸었지만, 다른 조 경기 결과에 따라 32강 진출이 좌절됐다.

narusi@sportschosun.com