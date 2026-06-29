'최우수산' 섬 탈출 서바이벌 했는데…영케이, 장동민 무너뜨렸다{SC리뷰]

'최우수산' 방송화면 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 섬 탈출 서바이벌로 변신한 '최우수산'에서 데이식스 영케이가 '원조 브레인' 장동민을 꺾고 최종 우승을 차지했다.

Advertisement

지난 28일 방송된 MBC '최우수산' 6회에서는 새 단장을 마친 프로그램이 섬 탈출 서바이벌이라는 새로운 콘셉트를 선보였다. 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형, 데이식스 영케이는 고양이 군단이 점령한 섬을 탈출하기 위한 미션에 뛰어들며 긴장감 넘치는 전개를 이어갔다.

최근 7회 연장을 확정한 '최우수산'은 등산을 넘어 토크와 콩트 등 다양한 장르로 확장을 예고했다. 출연진은 역술가 박성준의 조언에 따라 부족한 기운을 채워줄 귀인으로 영케이를 초대해 새로운 시작을 알렸다.

이날 멤버들은 정체불명의 장소로 납치된 뒤 포상금 300만 원이 걸린 섬 탈출 게임에 자동 참가하게 됐다. 아시아 파쿠르 챔피언십 우승자와 스턴트 팀으로 구성된 '고양이 군단'의 추격을 피해 섬 곳곳에 숨겨진 퍼즐과 단서를 찾는 과정이 손에 땀을 쥐게 했다.

Advertisement

장동민과 영케이는 비밀리에 '쥐니어스 연합'을 결성해 힌트 확보에 나섰다. 그러나 허경환, 붐, 양세형이 이들의 작전을 배신으로 오해하면서 고양이들에게 위치를 알려주는 돌발 상황이 벌어졌고, 장동민과 영케이의 작전은 예상치 못한 위기를 맞았다.

Advertisement

이후 참가자들은 선장의 위치와 배 열쇠를 찾기 위한 경쟁을 이어갔다. 허경환과 양세형은 퍼즐을 통해 선장의 위치를 확인했고, 영케이가 발견한 열쇠 꾸러미를 활용해 탈출에 도전했다. 하지만 처음 찾은 열쇠는 배 열쇠가 아니었고, 다시 수색에 나선 끝에 양세형이 정답 열쇠를 찾아 선장의 트럭에 탑승했다. 영케이도 재빠르게 마지막 한 자리를 차지하며 끝내 장동민을 뒤로한 채 탈출에 성공했다.

장동민은 자전거를 타고 끝까지 추격했지만 영케이에게 들려 배에서 내려지는 굴욕을 당해 웃음을 자아냈다. 결국 영케이는 '원조 지니어스' 장동민을 제치고 양세형과 함께 최종 승리에 성공하며 새로운 브레인으로 존재감을 입증했다. 그는 "엄마, 아빠 내가 동민이 형님을 이겼어요!"라고 기뻐했고, 장동민은 "나를 배신한 죄, 지구 끝까지 따라가겠어!"라며 분노해 폭소를 안겼다.

Advertisement

하지만 마지막 반전도 있었다. 포상금 몰아주기 결과 양세형이 300만 원 전액을 뱃삯으로 지불하게 되면서 상금은 모두 사라졌고, 영케이는 "형은 적어도 의리라도 지켰죠. 전 아무것도 안 남았어요"라며 재치 있게 상황을 마무리했다.

Advertisement

'최우수산'은 매주 일요일 오후 6시 5분 방송된다. 오는 7월 5일 방송에서는 '최우수산적' 콘셉트로 조혜련이 두목으로 등장해 예능 1.5인자들과 함께 MBC를 습격하는 에피소드가 펼쳐질 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com