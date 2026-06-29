"그날, 정진만은 어디에 있었나?"…'킬러들의 쇼핑몰' 2년간 묵힌 궁금증 시즌2서 밝힌다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(지호진·이권 각본, 이권 연출)가 시즌2의 이야기를 구상하게 된 시작점인 정진만(이동욱)의 서사를 담을 것으로 기대를 모은다.

Advertisement

삼촌 정진만의 죽음을 알게 된 조카 정지안(김혜준)이 갑작스럽게 킬러들의 공격을 받았던 하룻밤을 그린 '킬러들의 쇼핑몰'. 2년 만에 시즌2로 돌아온 이권 감독이 이번 작품의 출발점을 밝혀 이목을 집중시킨다.

이권 감독은 "(시즌1이 끝나고) 시청자들은 '그날 정진만은 도대체 어디 있었을까?'에 대해 제일 궁금해 하셨을 것 같다. 그래서 시즌2는 진만은 그날 무엇을 하고 있었나에서부터 시작을 했다"며 시청자 입장에서 스토리를 펼쳐나갔음을 밝히며 이번 시즌에서 그 궁금증이 풀릴 것임을 예고했다.

이와 함께 "'살아 돌아온 진만에게 진실을 듣게 된 지안은 어떤 반응을 보일까, 둘의 관계는 어떻게 될까?' '빌런의 중심축인 바빌론은 어디서 온 사람들이며 뭘 하는 곳일까?' 이런 질문들을 통해 스토리를 잡아 나갔다"며 시즌2에서 펼쳐질 지안의 각성, 그리고 본격적으로 드러나게 될 바빌론의 실체에 대한 호기심도 선사했다.

Advertisement

특히 그는 "시즌1에서는 진만과 지안이 어떤 관계였는지 보여주었다면, 그 빌드업이 모두 끝난 시즌2에서는 세계관이 더 확장되고 앞으로 계속 달려 나가는 이야기가 펼쳐질 것"이라며 머더헬프와 바빌론의 피할 수 없는 정면 승부와 한층 강렬해진 액션이 더해져 한순간도 눈을 뗄 수 없는 새로운 챕터의 시작을 알렸다.

Advertisement

이번 시즌2에서는 머더헬프의 새로운 대표가 된 지안과 바빌론과의 질긴 악연을 끝내려는 진만이 더욱 거대해진 적에 맞서며 벌어지는 스펙터클하고 긴장감 넘치는 사건들이 펼쳐진다. 또한 기존 캐릭터들의 더욱 깊어진 모습과 변화, 새롭게 등장하는 인물들의 신선한 매력, 그리고 한층 업그레이드된 리얼한 액션과 스케일을 선보이며 시청자들을 사로잡을 예정이다.

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준)이 살아 돌아온 진만(이동욱)과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영 등이 출연했고 전편의 지호진 작가가 각본을, 이권 감독이 연출을 맡았다. 오는 7월 디즈니+를 통해 공개 예정.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com