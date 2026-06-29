"홍명보 나가" 외친 김영광, 팬 응원 폭주에 심경 고백 "과분한 힘, 진심으로 감사"

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[스포츠조선 김준석 기자] 축구선수 출신 방송인 김영광이 홍명보 전 대한민국 축구대표팀 감독을 향한 소신 발언 이후 자신에게 쏟아진 응원에 감사의 마음을 전했다.

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김영광은 지난 28일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 게재하며 팬들에게 진심 어린 인사를 남겼다.

그는 "요즘 저를 응원해주시고, 도움을 주고 싶다며 먼저 연락 주시는 분들이 정말 많다"며 "그 마음 하나하나가 과분할 만큼 큰 힘이 되고 있다"고 밝혔다.

이어 "저에게 가장 큰 도움이 되는 것은 유튜브 구독과 SNS 팔로우"라며 "한 사람으로서, 한 인간으로서 더 진정성 있는 모습과 행동으로 보답할 수 있도록 늘 최선을 다하겠다"고 전했다.

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또 "지금까지 함께해 주셔서 감사하고 앞으로도 같은 마음으로 동행해 주시면 정말 큰 힘이 될 것 같다"며 "여러분의 응원은 결코 당연하지 않다는 것을 잘 알고 있다. 진심으로 감사드린다"고 거듭 고마움을 표현했다.

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김영광의 글은 최근 홍명보 감독을 향한 직설적인 발언으로 큰 화제를 모은 직후 올라와 더욱 눈길을 끌었다.

앞서 김영광은 지난 25일 틱톡 라이브 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에서 대한민국과 남아프리카공화국의 월드컵 조별리그 경기를 지켜보던 중 "중요한 건 아직 32강 가능성이 남아 있다"며 말을 이어가다가 "홍명보 나가"라고 외쳤다.

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당시 홍명보 감독은 선임 과정부터 논란이 이어진 데다, 대표팀이 기대에 미치지 못하는 성적을 거두면서 비판 여론이 거셌던 상황이었다.

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김영광의 발언은 축구 팬들 사이에서 빠르게 확산됐고 "진짜 용기 인정한다", "속이 시원했다", "눈치 보지 않는 소신 발언이었다", "할 말은 해야 한다" 등의 반응을 얻었다.

한편 홍명보 전 감독은 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 대한민국 대표팀이 조별리그 1승 2패, A조 3위에 그치며 32강 진출에 실패하자 성적 부진의 책임을 지고 감독직에서 물러났다.

narusi@sportschosun.com