'FC 온라인'로 치르는 'FSL 서머' 7월 5일 개막 … 구글플레이와 스폰서십 체결

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넥슨의 온라인 축구게임 'FC 온라인' e스포츠 리그 '2026 FSL(FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그) 서머'가 오는 7월 5일 막을 올린다. 구글플레이가 대회 공식 스폰서로 참여하며 리그 흥행에도 힘을 보탠다.

넥슨은 29일 구글플레이와 '2026 FSL 서머' 스폰서십을 체결했다고 밝혔다. 양사는 이번 협력을 통해 마케팅과 프로모션을 공동으로 진행하며, 리그 운영 안정성을 높이는 동시에 e스포츠 팬과 이용자들에게 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

총상금 10억원 규모로 열리는 이번 대회에는 T1, 젠지, KT 롤스터, DRX, BNK 피어엑스, DN 수퍼스, 디플러스 기아, 농심 레드포스 등 8개 구단에서 선수 32명이 출전해 개인전 우승을 놓고 경쟁한다.

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32강 조별 예선은 7월 5일부터 21일까지 더블 엘리미네이션 방식으로 진행되며, 16강 토너먼트는 8월 9일부터 25일까지 열린다. 결승전은 9월 6일 개최되며 우승자에게는 개인 상금 5000만원이 수여된다.

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경기는 'FC 온라인' 공식 유튜브와 치지직, SOOP 채널을 통해 생중계된다. 시청자는 방송 중 공개되는 쿠폰을 통해 BP와 선수팩 등 인게임 아이템을 받을 수 있으며, 치지직과 SOOP에서는 드롭스 이벤트를 통해 넥슨캐시도 획득할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com