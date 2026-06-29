'사모아 혈통' 캐서린 라가이아 "'모아나'에 헌사 보내고 싶었다…나와 닮은 점 많아"

캐서린 라가이아. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 캐서린 라가이아가 영화 '모아나'의 주인공이 된 소감을 전했다.

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캐서린 라가이아는 29일 진행된 영화 '모아나' 온라인 화상 기자간담회에서 "'모아나'는 태평양 섬나라의 여성을 대표하는 훌륭한 캐릭터"라며 "저와 닮은 부분이 많은 것 같다"라고 했다.

오는 7월 8일 개봉하는 영화 '모아나'는 동명의 애니메이션 영화를 실사화 한 작품으로, 바다가 선택한 소녀 모아나가 전설의 영웅 마우이와 함께 저주에 빠진 섬을 구하기 위해 미지의 바다로 떠나는 올여름 가장 눈부신 오션 어드벤처다. 제70회 토니상에서 11관왕에 오른 뮤지컬 '해밀턴'의 토마스 카일 감독이 연출을 맡았고, 대표 오리지널사운드트랙(OST) 'How Far I'll go'를 비롯한 다수의 OST를 작곡한 린 마누엘 미란다가 프로듀서로 참여했다.

사모아 혈통을 지닌 캐서린 라가이아는 할아버지와 할머니 모두 '모아나'의 배경이 된 남태평양 사바이섬과 사모아 제도 출신이다. 그는 "2016년에 '모아나'에 헌사를 보내고 싶었다. 개봉 당시 태평양 섬나라의 여성을 대표하는 훌륭한 캐릭터가 만들어졌다고 생각했다"며 "저 역시 어렸을 때부터 이런 훌륭한 캐릭터를 보면서 자라왔기 때문에 대표성 있는 캐릭터를 많은 이들에게 공유할 수 있는 사람으로 잘랄 수 있었다. '모아나'의 대담함과 용감함, 호기심을 존경해 왔고, 그런 부분들을 강조하면서 연기를 하고 싶었다. 저와 모아나는 여러 부분에서 닮은 점이 많은 것 같다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com