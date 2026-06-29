"도망 못 가게 묶어놔야지" 김나영♥마이큐, 결혼 1년 만에 기쁜 소식..용산구청서 혼인신고 완료

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 김나영과 가수 겸 화가 마이큐가 혼인신고를 마치며 법적 부부가 됐다.

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28일 공개된 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV' 영상에는 두 사람이 서울 용산구청을 찾아 혼인신고를 진행하는 모습이 담겼다.

구청을 찾은 김나영은 "드디어 혼인신고를 하러 왔다"며 설레는 마음을 드러냈다.

이어 "조금 더 시간을 두려고 했지만 항공 마일리지나 자동차 보험 등 부부가 받을 수 있는 혜택을 생각하게 됐다"며 신고를 결심한 현실적인 이유도 솔직하게 전했다.

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이어 남편 마이큐를 향해 "혼인신고를 누구보다 기다린 사람"이라고 말하자, 마이큐는 "처음부터 하고 싶었다. 도망 못 가게 묶어놔야지"이라며 웃음 섞인 애정을 표현했다.

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두 사람은 혼인신고서를 작성한 뒤 접수를 마쳤고, 기념으로 받은 태극기를 들고 사진을 남기며 특별한 순간을 기록했다. 김나영은 신고를 마친 뒤 "이제 정말 되돌릴 수 없다"며 행복한 미소를 지었다.

영상 말미에는 마이큐가 준비한 튤립 꽃다발도 공개됐다. 김나영은 "혼인신고를 기념해 꽃을 선물받았다"며 고마움을 전했고, "앞으로도 오래도록 행복하게 살아가겠다"고 구독자들에게 인사를 남겼다.

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한편 김나영은 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 이어왔으며, 지난해 10월 결혼식을 올렸다. 이번 혼인신고를 통해 두 사람은 법적으로도 정식 부부가 됐다.

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tokkig@sportschosun.com