김선호, 친화력 빛났다..'봉주르빵집' 단골 손님 모은 '김반장' 매력

6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 쿠팡플레이 '봉주르빵집' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김선호. 명동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김선호가 따뜻한 웃음으로 '봉주르빵집'을 보냈다.

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지난 26일 김선호가 출연한 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 최종화가 공개됐다. '봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다.

공개 전부터 힐링 예능으로 기대감을 모았던 '봉주르빵집'에서 김선호의 친화력이 제대로 빛을 발했다. 빵집을 찾는 어르신들을 반갑게 맞이하며 홀의 마스코트로 활약한 김선호는 대체불가한 넉살로 어르신들 입가에 미소를 자아내며 빵집을 밝게 물들였다.

또한 누구보다 먼저 빵집에 출근해 청소를 하는 등 부지런한 면모를 보여준 김선호는 영업이 시작된 후에도 쉴 틈 없이 움직이며 업무에 임했다. 바쁜 영업 속에서도 미소를 잃지 않은 김선호의 모습에 그를 찾는 단골 어르신이 생겼을 정도.

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남녀노소를 가리지 않는 김선호의 거침없는 입담은 고창 주민들을 완전히 사로잡았고, 그가 선보인 진솔한 매력은 작품 전반에 따뜻한 에너지를 안기며 시청자들에게 힐링을 선사했다.

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이처럼 '봉주르빵집'에서 숨겨둔 예능감을 마음껏 발산한 김선호는 이를 증명하듯 매회 '국민 손주' '홀의 황태자' '김반장' 등 다채로운 수식어를 얻으며 예능에서의 존재감을 다시 한번 각인시켰다.

김선호는 "'봉주르빵집'을 사랑해 주신 많은 시청자께 진심으로 감사하다. 고창에서 함께한 모든 시간을 잊지 못할 것 같다. 매번 밝은 모습으로 반겨주고, 우리가 준비한 것들을 기쁘게 즐겨줬던 순간들이 아직도 기억에 남는다"라며 "'봉주르빵집'과 함께해 정말 행복했다. 오래도록 간직할 소중한 추억을 만들어 줘서 다시 한번 감사드린다"라고 소감을 전했다.

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'봉주르빵집'을 통해 작품 속 캐릭터가 아닌 자연스러운 일상으로 새로운 매력을 보여준 김선호. 세대를 아우르는 소통과 공감을 안긴 그가 앞으로 선보일 활약에 기대가 높아지고 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com