토마스 카일 감독, '23000:1' 경쟁 뚫은 캐서린에 "딱 보자마자 '모아나' 찾은 느낌"

토마스 카일 감독. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 토마스 카일 감독이 영화 '모아나'의 주인공으로 캐서린 라가이아를 캐스팅 한 이유를 밝혔다.

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토마스 카일 감독은 29일 진행된 영화 '모아나' 화상 기자간담회에서 "캐서린 라가이아가 오디션 당시 방으로 들어오자마자 바로 모아나를 찾은 기분이 들었다"고 했다.

오는 7월 8일 개봉하는 영화 '모아나'는 동명의 애니메이션을 실사화 한 작품으로, 바다가 선택한 소녀 모아나가 전설의 영웅 마우이와 함께 저주에 빠진 섬을 구하기 위해 미지의 바다로 떠나는 올여름 가장 눈부신 오션 어드벤처다. 제70회 토니상에서 11관왕에 오른 뮤지컬 '해밀턴'의 토마스 카일 감독이 연출을 맡았고, 대표 오리지널사운드트랙(OST) 'How Far I'll go'를 비롯한 다수의 OST를 작곡한 린 마누엘 미란다가 프로듀서로 참여했다.

특히 캐서린 라가이아는 3만 2000대 1의 높은 오디션 경쟁률을 뚫고 모아나 역에 발탁됐다. 이에 토마스 카일 감독은 "정말 많은 배우들이 모아나 역에 지원을 해줬다"면서 "캐서린은 비교적 최근에 깨달은 것 같지만, 배우로서 분명히 연기하기 어려운 소양들을 찾고 있었다"고 말했다.

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이어 캐서린 라가이아를 모아나 역에 발탁하게 된 이유에 대해 "'How Far I'll go'를 부르고 두 장면을 시연했는데, 그때 감정이 아직도 생생하게 기억난다"며 "노래 자체도 잘했지만, 감정을 잘 이해하고 있다는 생각이 들었다. 노래를 듣고 바로 의자에서 일어나서 '모아나를 찾은 것 같다'고 말했다"고 설명했다.

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그러면서 "드웨인 존슨이 이미 마우이 역에 캐스팅된 상황이었다"며 "모아나도 마우이의 본질과 존재감에 맞는 배우여야 한다고 생각하고 캐스팅을 진행했는데, 캐서린이 방으로 들어오자마자 우리는 바로 고개를 끄덕였다"고 덧붙였다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com