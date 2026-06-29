3000명 몰린 '마비노기' 판타지 파티…'마비노기 이터니티' 첫 시연 공개

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넥슨이 서비스 22주년을 맞은 '마비노기'의 대규모 개편과 차세대 프로젝트 '마비노기 이터니티'를 공개하며 장기 서비스 청사진을 제시했다.

넥슨은 지난 27일 경기 고양시 킨텍스에서 온오프라인으로 개최한 '마비노기' 22주년 판타지 파티를 성황리에 마쳤다고 29일 밝혔다. 사전 티켓이 모두 매진된 가운데 약 3000명의 이용자가 행사에 참여했다.

이날 쇼케이스에서는 최동민 '마비노기' 디렉터가 여름 대규모 업데이트 'RE:ACTION' 로드맵을 공개했다. 이용자 의견을 반영해 성장 구조와 주요 콘텐츠를 전면 개편하고, '네아르' 시스템 삭제와 통행증 기반 반복 플레이 구조 개선 등 게임 전반의 체질 개선에 나선다.

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장비 계승 시스템도 무료 계승 중심으로 개편되며, 던전 보상 강화와 신규 성장 시스템 '아르카나 각성', 신규 최상위 던전 '탈라 가흐', 신규 서포터형 펫 '햄찌' 등 다양한 콘텐츠도 순차적으로 추가된다.

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행사의 하이라이트는 엔진 교체 프로젝트 '마비노기 이터니티'였다. 민경훈 총괄 디렉터는 이용자를 대상으로 '마비노기 이터니티'를 처음 시연하고, 올 가을 알파 테스트를 진행한다고 발표했다. 테스트에는 기존 이용자는 물론 신규 이용자도 참여할 수 있도록 할 계획이다. 현장에는 200석 규모의 시연존이 마련돼 커스터마이징과 에린 탐험 등 다양한 콘텐츠를 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.

넥슨은 여름 업데이트 사전등록 보상과 쇼케이스 쿠폰도 공개했다. 사전등록 이용자에게는 '엣지 등급 변환권'과 '메인스트림 스킵권 선택 상자' 등을 지급하며, 쇼케이스 쿠폰을 통해 다양한 치장 아이템과 '프리미엄 콤비네이션 멤버십(14일)'도 제공한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com