딘딘, 홍명보 감독의 '무책임 퇴장' 맹비난…"'죄송합니다'가 먼저였어야"

사진=KBS 화면캡처

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 겸 방송인 딘딘이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 홍명보 감독의 기자회견과 태도를 두고 아쉬움을 드러냈다.

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딘딘은 지난 28일 자신의 SNS에 대한민국과 남아프리카공화국의 조별리그 경기 당시 촬영한 라이브 영상을 공개하며 대표팀의 성적과 감독의 책임론에 대한 생각을 밝혔다.

영상에서 그는 "사람들이 뭘 잘못하거나 내가 책임자라면, 팀을 이끌었는데 좋은 결과가 나오지 않았을 때는 반성이 있어야 한다"고 운을 뗐다.

이어 "다들 열심히 했을 것이다. 열심히 안 한 사람이 어디 있겠나"라면서도 "그렇다면 '정말 죄송합니다. 더 좋은 성적을 냈어야 하는데 죄송합니다'라는 말이 먼저 나와야 한다"고 말했다.

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딘딘은 "그냥 '좋은 성적을 내려고 노력은 해봤는데 제 책임입니다'라고 하면 그걸 누가 그렇게 받아들이겠느냐"며 결과에 대한 책임을 인정하는 것과 국민들이 납득할 수 있는 진정성 있는 사과는 다르다는 취지의 소신을 밝혔다.

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홍명보 감독은 대한민국의 32강 진출이 무산된 뒤 29일 멕시코 과달라하라 베이스캠프에서 기자회견을 열고 대표팀 감독직 사퇴를 공식 발표했다.

홍 감독은 "국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 보여드리지 못했다. 모든 책임은 감독인 저에게 있다"며 자리에서 물러나겠다고 밝혔다.

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그러나 발표를 마친 뒤 별도의 질의응답 없이 기자회견장을 떠났고, 퇴장 과정에서 주머니에 손을 넣은 모습이 포착되면서 온라인에서는 "책임을 말하면서도 진정성이 부족했다", "무책임한 태도로 비칠 수 있다"는 등의 비판이 이어졌다.

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딘딘의 발언 역시 이러한 여론과 맞물리며 공감을 얻고 있다. 누리꾼들은 "사과의 방식도 중요하다", "국민들이 듣고 싶었던 건 변명이 아니라 진심 어린 사과였다", "딘딘 말에 공감한다" 등의 반응을 보였다.

한편 대한민국은 이번 대회 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3점을 기록하며 조 3위에 머물렀다. 이후 각 조 3위 팀 가운데 상위 8개국에게 주어지는 32강행 티켓 경쟁에서도 밀리며 최종 순위 34위로 대회를 마감했다.

narusi@sportschosun.com