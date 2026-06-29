'신지♥' 문원 "결혼 반대 시선 두려웠다"..새벽 카페만 전전 '은둔의 시간' 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 문원이 신지와의 결혼을 둘러싼 각종 논란 이후 사람들의 시선이 두려워 새벽까지 하는 카페만 찾아 다녔던 시간을 솔직하게 고백했다.

Advertisement

29일 MBN '남의 집 귀한 가족' 측은 "문원의 고백 '사람들 대하는게 무서웠지만...'"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 문원은 "집 근처만 다녔던 것 같다. 멀리 나가는 건 무서웠다"라고 주변의 시선으로 움츠러들었던 지난날을 떠올렸다.

이어 그는 "집 근처에 새벽까지 하는 카페가 있다. 사람이 없는 공간에서 차 마시면서 야경도 보면서 그랬던 것 같다"라고 덧붙였다.

Advertisement

문원은 지난해 신지와 결혼 준비 과정에서 태도 논란과 사생활 의혹 각종 논란에 휩싸이며 여론의 거센 비판을 받았다. 당시 일부에서는 두 사람의 결혼을 반대하는 목소리까지 이어졌다.

Advertisement

그럼에도 신지는 흔들림 없는 믿음을 드러냈다. 그는 "많은 분의 애정 어린 염려와 걱정 모두 잘 알고 있다"며 "그 마음을 잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로 발맞춰 나아가겠다"고 밝히며 문원의 곁을 지켰다.

이후 지난 5월 2일 결혼식을 올린 두 사람은 집 근처에서 벗어나 경주로 여행을 나섰다.

Advertisement

신지는 "사실 걱정했다. 결혼식 끝내고 사람을 대면할 수 있는 곳은 처음이다"라면서 "근데 축하의 말씀을 해주시고 반가워해 주시고 잘살라고 좋은 말씀을 해주시니까 나에겐 큰 힘이 됐다"라고 감사한 마음을 전했다.

Advertisement

문원 역시 "처음에는 많은 분들 사이에 서 있다는 것 자체가 두려움 반 행복 반이었다"라면서 "그런데 사람들이 너무 좋아해 주셨다"라며 고마운 마음을 전했다. 그러면서 "(신지와)같이 야경을 바라보지 않았나. '괜히 겁먹었다'라는 생각이 들었다"라면서 "오늘 이 자리 덕분에 진심으로 용기를 얻었다"고 덧붙였다.

이에 신지는 "이제 좀 땅을 보지 않고 앞을 보고 위를 볼 수 있는 곳들을 자주 다녀보고 싶다"라고 전해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com