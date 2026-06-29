이다해♥세븐, 日 태교 여행서 포착된 '무장 해제' 근황 "고삐 풀렸지"

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[스포츠조선 정안지 기자]현재 임신 중인 배우 이다해가 일본으로 떠난 태교 여행 일상을 전했다.

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이다해는 29일 자신의 SNS를 통해 "안 그래도 풀린 고삐 일본 와서 무장 해제"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 이다해와 남편 세븐이 함께 일본에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 야외에서 차를 마시며 휴식을 즐기는 이다해는 편안한 스타일의 원피스를 착용한 모습이다. 이때 오는 11월 출산을 앞두고 있음에도 비교적 가벼운 실루엣이 시선을 모았다.

이어 "일본 와서 무장 해제"라면서 소바, 카레, 라멘 등 다양한 일본 음식을 즐기는 '먹방' 일상을 공개하며 여행의 여유로움을 전했다.

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또한 이다해는 무알콜 맥주가 반가운 듯 "너무 반가웠지 뭐야"라고 전해 웃음을 안긴다. 이다해는 와인샵에서 브이 포즈를 취하고 있는 세븐의 모습과 함께 "당분간 우리에겐 그림의 떡이지만 두 병 구매"라고 적으며 유쾌한 분위기도 전했다.

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앞서 지난 5월 이다해는 "From two to three. Our little miracle is on the way(둘에서 셋으로. 우리의 작은 기적이 찾아오고 있다)"라는 함께 임신 소식을 직접 알렸다. 이어 세븐과 함께 '엄마', '아빠'라고 적힌 모자를 쓴 채 초음파 사진과 아기 신발을 든 채 환하게 웃는 모습을 공개해 큰 화제를 모았다.

한편 이다해는 가수 세븐은 약 8년 열애 끝에 지난 2023년 5월 결혼식을 올렸다. 최근 결혼 3년 만에 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com