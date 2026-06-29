19년 이어온 '아바', 장수 FPS게임 저력 이어간다…리뉴얼·이벤트로 이용자 보답

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네오위즈의 온라인 FPS '아바(A.V.A)'가 서비스 19주년을 맞아 대규모 업데이트와 기념 이벤트를 선보였다.

지난 2007년 서비스를 시작한 '아바'는 국내 온라인 FPS 시장의 대표 장수 게임 가운데 하나다. 빠르게 변화하는 게임 시장 속에서도 병과별 역할을 살린 전략적인 팀 플레이와 탄탄한 슈팅 시스템을 앞세워 꾸준한 이용자층을 유지해왔다. 이번 업데이트 역시 19년 동안 게임을 지켜온 이용자들에게 감사의 의미를 전하는 동시에 플레이 경험을 확장하는 데 초점을 맞췄다.

이번 업데이트에서는 대표 섬멸 맵인 '아나콘다'를 새롭게 손봤다. 리뉴얼된 '아나콘다 Core'는 기존보다 교전 동선과 진입 루트를 다양화해 우회와 기습 등 전략적인 플레이를 더욱 강조했다. 이 맵은 퀵매치 섬멸과 AI 섬멸 모드에서 즐길 수 있다.

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콘텐츠도 함께 보강했다. 폭파 모드 맵 로테이션을 새롭게 적용했으며, SR 메카닉 부스터 2종과 스나이퍼 전용 특수무기 'Sniping Healing Pistol'을 추가했다. 블랙마켓 거래 가능 아이템과 형상변환 아이템도 새롭게 선보이며 수집 요소도 강화했다.

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19주년을 기념한 'A.V.A 19th ANNIVERSARY : SUMMER FESTA'는 오는 7월 1일부터 8월 24일까지 진행된다. 이번 행사에서는 7월 업데이트를 통해 선보일 신규 캐릭터도 미리 공개했다. 대표 이벤트인 '19주년 Take Your Gun'에서는 하루 19분만 플레이하면 이벤트 재화인 '아이스크림'을 획득할 수 있으며, 이를 모아 원하는 영구제 아이템 2종과 교환할 수 있다.

'A.V.A MARBLE' 이벤트도 함께 열린다. 완주 횟수에 따라 인게임 재화 '유로'를 비롯한 다양한 보상이 지급되며, 19주년 기념 총기도 획득할 수 있다. 이와 함께 최근 1년 6개월 동안 게임을 플레이한 이용자들에게는 '19주년 기념 초이스 박스'를 지급한다. GM 축복, 할인 쿠폰, 19주년 기념 총기 캡슐 뽑기 등 다양한 혜택도 함께 마련해 장기 이용자에 대한 보답의 의미를 더했다. 이벤트 보상은 8월 30일까지 받을 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com