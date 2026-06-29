'회계사' 28기 정숙, ♥상철과 동반 육아휴직 "같이 아기 봐도 힘들어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 정숙이 육아 일상을 공유했다.

Advertisement

29일 정숙은 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 최근 아들을 출산한 정숙에게는 대부분 육아 질문이 이어졌다.

한 팬은 "둘째 계획 있으시냐"고 물었고 정숙은 "아기가 너무 예뻐서 딸도 가지고는 싶지만 제가 너무 늙었다. 생각을 좀 해봐야 할 거 같다"고 솔직히 밝혔다. 이어 "딸이 가지고 싶은데 오빠 쪽에 딸이 잘 안 생기는 편이라..또 아들일까 봐 겁난다. 생각을 깊게 해보려 한다"고 밝혔다.

또 다른 팬은 "일은 당분간 쉬시고 육아에 올인하고 계시는 거냐"고 물었다. 회계사인 정숙은 "네. 오빠랑 저랑 둘 다 육아휴직 중이다. 당분간은 둘 다 아기 보는데 집중하려고 한다"며 "둘이서 같이 봐도 힘든 거 이거 맞아?"라고 토로해 웃음을 안겼다.

Advertisement

정숙의 둘째 고민에 한 팬은 "아들 둘도 예쁘다. 감정은 안 턴다"고 추천했다. 이에 정숙은 "제가 완전 아들맘 상이어서 둘째 낳으면 또 아들일 거 같다. 감정도 제가 워낙 털털해서 딸 감성을 못 따라갈 거 같다"고 고민했다.

Advertisement

한편, SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱특집 28기에 출연해 인연을 맺은 정숙과 상철은 '나는 솔로' 최초 혼전임신 커플로 큰 화제가 된 바 있다. 정숙은 지난 4월 아들을 출산, 육아에 집중하는 근황을 공개하고 있다.

wjlee@sportschosun.com