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'19기 웹툰작가' 30세 영자, 아직 모태솔로.."일하느라 27시간 깨어있어"

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'19기 웹툰작가' 30세 영자, 아직 모태솔로.."일하느라 27시간 깨어있어"

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 19기 영자가 아직 모태 솔로라고 밝혔다.

27일 '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널에는 '19기 영자와 정숙 모쏠 탈출 하셨는지?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

2024년 '나는 솔로' 19기 방송 이후, 약 2년 만에 카메라 앞에 선 영자는 "방금 웹툰 마감을 하고 와서 27간째 깨어 있다"라며 워커 홀릭 면모를 드러냈다.

또 아직 연애 경험이 없다면서 "저는 멀티가 안 된다. 일을 선택하게 된 것 같다. 남자를 사귀고 싶어도 하나에 빠지면 그것에만 집중하게 되고, 다른 하나는 포기하게 된다. 저에게는 일도 너무 소중하다"라고 전했다.

'19기 웹툰작가' 30세 영자, 아직 모태솔로.."일하느라 27시간 깨어있어"

영자는 이어 "만약 연애를 하다가 웹툰이 망한다면 남자를 원망할 것 같다"라고 전하기도.

그러자 진행을 맡은 9기 옥순은 "27시간씩 깨어 있는 상태로 일하며, 열심히 활동하고 계신다. 근데 이러면 남자 입장에서는 힘들 거 같긴 하다"라고 반응했고, 영자는 "제가 생각해도 이 상태에서 남자를 만나는 것도 남자에게 실례일 것 같다"라며 다시 현실을 봤다.

한편 영자는 1996년 생으로 올해 나이 30세, 직업은 웹툰 작가다.

joyjoy90@sportschosun.com

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