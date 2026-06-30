백진희, 여행자 보험 안 들어 날벼락.."태국서 식중독 걸려 100만원 써"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 백진희가 태국 여행 중 응급실을 찾은 사연을 전하며, 여행자 보험의 필요성을 강조했다.

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27일 '지니이즈백' 유튜브 채널에는 백진희가 집 소개를 하는 영상이 공개됐다.

이날 백진희는 태국에서 사 온 기념품을 보여주며 "슬픈 사연이 있다"라고 말했다. 이어 "재작년쯤 인생 처음 태국 방콕으로 혼자 여행을 갔다. 혼자 밥 먹는 걸 잘 못하는데 큰마음을 먹고 해산물 식당에서 굴을 사 먹었다. 딱 하나 먹었는데 둘째 날 점심부터 몸이 이상했다. 34도였는데 기모 운동복을 입어도 너무 추웠다"라고 떠올렸다.

알고 보니 식중독에 걸린 거였다고. 백진희는 "너무 아파서 호텔 로비에 주저앉아 울었다. 위 아래로 다 뿜었고 약을 사 먹었지만 한국 약처럼 약효가 없었다. 여행자 보험을 안 들어서 앰뷸런스를 부르면 비용을 많이 내야 했다. 그래서 그랩(차량 호출 앱)을 불러 응급실에 가서 링거를 맞고 약을 타왔다"라고 설명했다. 이어 "하룻 밤에 80만원을 썼고 택시비까지 100만원 가까이 썼다. 여행자 보험을 꼭 들어야 되더라"라며 재차 여행자 보험의 중요성을 강조했다.

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한편 백진희는 지난 2월 종영한 SBS 드라마 '판사 이한영'에 출연했으며 차기작을 검토 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com