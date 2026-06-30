日감독도 허리 숙이는데...박문성, 의미심장한 일침 "그게 그렇게 어렵나"

일본 축구대표팀 모리야스 하지메 감독이 30일 열린 북중미 월드컵 브라질과의 32강전에서 1대2로 역전패한 뒤 관중석을 향해 인사를 하고 있다. 【 연합뉴스】

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[스포츠조선 조민정 기자] 축구 해설가 박문성이 일본 축구대표팀 모리야스 하지메 감독의 행동을 언급하며 한국 축구를 향한 의미심장한 메시지를 남겼다.

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박문성은 30일 자신의 SNS에 모리야스 감독이 경기 종료 후 관중석을 향해 허리를 깊이 숙여 인사하는 사진을 게재했다.

그는 "모리야스 하지메 감독은 일본이 브라질에 역전패하며 탈락한 뒤에도 경기장을 찾아준 팬들에게 허리 숙여 인사했다"고 적었다. 이어 "우리가 바라는 게 큰 것이 아니다. 그게 그렇게 어려운가"라는 짧은 글을 덧붙이며 아쉬운 심경을 드러냈다.

특정 인물을 직접 언급하지 않았으나 최근 대한민국 축구대표팀이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 뒤 벌어진 일련의 상황과 맞물리며 다양한 해석을 낳고 있다.

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이날 일본은 브라질과의 32강전에서 전반전 선제골을 터뜨리며 기세를 올렸으나 후반전에 연속 2골을 헌납하며 역전패 했다. 비록 16강 진출에 실패하고 대회를 마감했지만 세계 최강 브라질을 상대로 1점차 대등한 경기력을 보여줬다는 점에서 큰 박수를 받고 있다.

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한국은 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3점에 그치며 32강 진출에 실패했다. 대회 직후 홍명보 감독은 현지 기자회견을 통해 사퇴 의사를 밝혔고 이후 귀국했다. 귀국 당시 홍 감독은 공항에서 별도의 질의응답이나 추가 입장 표명 없이 자리를 떠났고, 앞서 멕시코 현지 기자회견에서도 짧은 입장 발표만 한 채 질의응답 없이 마무리해 팬들의 아쉬움을 샀다.

이런 가운데 박문성이 공개한 모리야스 감독의 사진과 글은 패배 이후에도 팬들에게 예의를 갖춘 일본 대표팀 감독의 태도와 비교되며 온라인에서 큰 관심을 받고 있다.

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게시물을 접한 축구 팬들은 "팬들이 원하는 건 결과만이 아니다", "책임감 있는 태도가 중요하다", "사진 한 장이 많은 걸 말해준다", "공감된다" 등의 반응을 보였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com