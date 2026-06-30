홍석천, '첫사랑' 지진희와 만남에 수줍음 폭발 "10년간 게통령 1위"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍석천이 '게통령 1위' 지진희와 만났다.

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29일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'은 지진희와 홍석천이 출연하는 다음 주 예고편을 공개했다.

영상에서 홍석천은 '첫사랑'이라 부르는 지진희가 등장하자 소리를 지르며 멀찌감치 떨어져 수줍게 바라봐 웃음을 자아냈다. 이어 '게통령'(게이들의 대통령)으로 불리는 지진희를 향해 "10년 가까이 (게이 차트) 1위였을 거다"라고 말했다.

이에 지진희는 "요즘 밀려난 거 같다"면서도 "완벽한 1등은 나"라고 자신감을 드러내 웃음을 안겼다.

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또 홍석천은 "남자다운 매력도 있고 지적인 매력도 있다"며 지진희를 향한 호감을 드러냈다. 그러자 지진희는 "엉뚱한 건 맞는 거 같다"며 특유의 엉뚱한 매력을 발산했다.

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예상 밖의 모습에 홍석천은 한참 지진희를 바라보더니 "넌 도대체 어떤 아이냐. 너는 우리의 게통령이었다"며 울컥해 웃음을 더했다.

앞서 지진희는 여러 방송을 통해 '게통령 1위'에 대한 자부심을 드러낸 바 있다.

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학창 시절 친구들에게 인기가 많았다는 그는 "고등학교 때 교련부 연대장, 선도부장을 했다. 그걸 멋있게 본 아이들이 있었던 것 같다"며 "남학교였는데 가끔 책상에 과자랑 초코 우유가 놓여있었다"고 전했다.

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또 손석구에게 한때 게이 차트 1위를 내준 사실을 언급하며 "솔직히 인정하고 싶지 않다. 걔는 잠깐 반짝이는 거다"라며 "나는 레전드다. 따로 보관된 거다"라고 강조해 웃음을 자아냈다.

그러면서 게이들에게 높은 인기를 얻는 것에 대해 "기분 너무 좋다. 바라보는 시선 자체도 다르고 굉장히 트렌디하다"고 말했다.